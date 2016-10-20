Эксперты заявляют о непрофессионализме руководителей концерна РРТ и Госспецсвязи в вопросе возобновления украинского вещания на оккупированном Донбассе

Киев. 20 октября. УНИАН. Эксперты заявляют о непрофессионализме руководителей Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в вопросе возобновления украинского вещания на временно оккупированной территории востока Украины, в частности, в том, что телебашня на горе Карачун спроектирована на 50 метров ниже, чем была до разрушения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер общественной организации “Информационный Майдан” Павел Билоножко и бывший директор концерна РРТ Анатолий Антоненко.

Билоножко отметил, что телебашня на горе Карачун, которую сейчас восстанавливают, была спроектирована на 50 метров ниже, чем она была до разрушения. “Мы вынуждены констатировать, что поручение президента не выполнено. На сегодняшний день башня на горе Карачун не построена. С самого начала в проекте башни была заложена высота не 220 метров, а почти на 50 метров ниже для того, чтобы уменьшить радиус покрытия телевизионным сигналом. Это было сделано специально, чтобы телесигнал украинских телеканалов не доставал до оккупированных территорий. Это сделано профессионально, но не в пользу Украины”, - подчеркнул он и добавил, что в этом он подозревает в. и о. генерального директора концерна РРТ Александра Богданова. “Его брат работает на высоких должностях в спецслужбах Российской Федерации, и поэтому становится все понятно, почему саботируется поручение первых лиц государства, почему эту башню не могут построить за два года”, - добавил Билоножко.

В свою очередь, Антоненко заявил, что башня на горе Карачун строится слишком долго, а ее высота не позволяет эффективно передавать сигнал украинских телеканалов на оккупированные территории. “Фундамент там уже был от разрушенной башни, и поэтому оставалось лишь смонтировать новую. Это можно было сделать максимум за полгода. Нынешняя высота башни не позволит получить нужный результат. Поэтому необходимо будет строить еще одну телебашню, поближе к захваченным территориям, чтобы покрывать нашим сигналом эти территории для противодействия пропаганде российских телеканалов”, - подчеркнул он.

Кроме того, бывший гендиректор КРРТ отметил, что в целом по Украине в приграничных зонах, граничащих с российским анклавом в Приднестровье, а также на границе с оккупированным Крымом, нужно увеличивать мощность передатчиков для того, чтобы обеспечить жителей этих регионов возможностью смотреть украинские каналы. “Но ничего не сделано для того, чтобы сделать более мощной существующую сеть, в том числе и сеть цифрового вещания”, - сказал он.

По его словам, на 2017 год запланирован переход эфирного вещания в цифровой формат. «И если будут выключены аналоговые передатчики, то цифровой сигнал покроет лишь 60% территории Украины, и прежде всего, без телевизионного сигнала останется сельская глубинка», - убежден эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что телебашня на горе Карачун Донецкой области, которая была разрушена в 2014 году во время боевых действий под Славянском, заработает не позднее 15 ноября.

***В начале июля 2014 года в результате обстрела со стороны боевиков телебашня на Карачуне упала, на значительной территории северной части Донецкой области прекратилось вещание украинских СМИ. 5 июля 2016-го было объявлено, что под Славянском на горе Карачун начинается монтаж новой телебашни.