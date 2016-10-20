Аграрный комитет Рады обещает за полгода разработать дорожную карту земельной реформы – депутат (фото, видео)

Киев. 20 октября. УНИАН. Аграрный комитет Верховной Рады обещает в течение полугода разработать дорожную карту проведения земельной реформы в Украине, которая позволит запустить рынок земли в нашей стране максимально быстро и безболезненно.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава подкомитета по вопросам земельных отношений аграрного комитета ВР, народный депутат Олег Кулинич.

«То, что требуется от нас, мы сделаем, законопроект такой будет подготовлен за полгода. Но как он будет продвигаться по залу – это уже второй вопрос», – сказал он.

По словам Кулинича, перед отменой моратория и введением рынка земли в Украине депутаты должны принять законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который до сих пор не проработан.

«Мы неоднократно слышим о законопроекте, который будет внесен в Раду, об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но такого законопроекта до сих пор нет. А нет законопроекта – нет и оснований, чтобы мы отменяли мораторий на продажу земли... В Земельном кодексе прописано, что мораторий действует до тех пор, пока не заработает закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения», – отметил депутат.

При этом он добавил, что по состоянию на сегодняшний день Верховная Рада уже приняла много важных законопроектов, регулирующих сферу земельных отношений. В частности, депутаты уточнили полномочия нотариусов, предоставив им право регистрации земельных участков. Также принят закон, не позволяющий передавать в пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности без проведения земельных торгов. Кроме того, упрощена процедура передачи на баланс территориальных общин входящих в наследство земель, если наследники отсутствуют.

Вместе с тем, по словам Кулинича, ряд важных законопроектов по-прежнему находятся в работе. В частности, это законопроект о справедливом распределении земель в процессе приватизации государственных предприятий, учреждений и организаций и законопроект об эмфитевзисе (c возможностью отчуждения права аренды земельного участка).

Кулинич добавил, что перед отменой моратория на продажу земли необходимо также обеспечить полноценную поддержку малых и средних фермеров, которых в нашей стране большинство.

«Когда они (малые и средние фермерские хозяйства – УНИАН) будут поддержаны полноценно, они уже смогут стать полноценными игроками на рынке земель сельскохозяйственного назначения», – сказал депутат, отметив, что под такими хозяйствами он подразумевает агропредприятия, насчитывающие от 1 до 3 тыс. га.

Кулинич напомнил, что в проекте государственного бюджета на 2017 год правительство предусмотрело 5,5 млрд грн на поддержку малых и средних фермеров, однако до сих пор неизвестно, как именно будут распределены эти средства.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2018 года. Вместе с тем, введение рынка земли является одним из главных условий сотрудничества с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом.

Фото пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/68605