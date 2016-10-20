Аграрный комитет Рады обещает за полгода разработать дорожную карту земельной реформы – депутат (дополненная)

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Киев. 20 октября. УНИАН. Аграрный комитет Верховной Рады обещает в течение полугода разработать дорожную карту проведения земельной реформы в Украине, которая позволит запустить рынок земли в нашей стране максимально быстро и безболезненно.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава подкомитета по вопросам земельных отношений аграрного комитета ВР, народный депутат Олег Кулинич.

«То, что требуется от нас, мы сделаем, законопроект такой будет подготовлен за полгода. Но как он будет продвигаться по залу – это уже второй вопрос», – сказал он.

По словам Кулинича, перед отменой моратория и введением рынка земли в Украине депутаты должны принять законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который до сих пор не проработан.

«Мы неоднократно слышим о законопроекте, который будет внесен в Раду, об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но такого законопроекта до сих пор нет. А нет законопроекта – нет и оснований, чтобы мы отменяли мораторий на продажу земли... В Земельном кодексе прописано, что мораторий действует до тех пор, пока не заработает закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения», – отметил депутат.

При этом он добавил, что по состоянию на сегодняшний день Верховная Рада уже приняла много важных законопроектов, регулирующих сферу земельных отношений. В частности, депутаты уточнили полномочия нотариусов, предоставив им право регистрации земельных участков. Также принят закон, позволяющий передавать в пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности без проведения земельных торгов. Кроме того, упрощена процедура передачу на баланс территориальных общин входящих в наследство земель, если наследники отсутствуют.

Вместе с тем, по словам Кулинича, ряд важных законопроектов по-прежнему находятся в работе. В частности, это законопроект о справедливом распределении земель в процессе приватизации государственных предприятий, учреждений и организаций и законопроект об эмфитевзисе (долгосрочном пользовании земельным участком с возможностью отчуждения права аренды).

По словам Кулинича, второй законопроект является особенно важным. Он предусматривает, что, согласно договору эмфитевзиса, собственник земельного участка сможет получить сразу всю сумму за сдачу его в аренду, при этом сделка будет заключена на срок до 50 лет. Все это время эмфитевт сможет использовать земельный участок по своему усмотрению и даже вторично передавать его в аренду без согласования с собственником. По истечению срока действия договора участок вернется в собственность к его начальному владельцу.

«На сегодня сложилась не совсем правильная ситуация по отношению к тем людям, которые являются владельцами земельных паев, потому что большинство хотело бы продать их, но законодательно это сейчас не урегулировано. Даже когда человек сдает землю в аренду, всегда есть попытки получить арендную плату наперед – на год, на два, на три. Эмфитевзис мог бы урегулировать такую ситуацию», – сказал Кулинич, отметив при этом, что общественность и экспертное сообщество воспринимают данный законопроект неоднозначно.

По словам члена совета ассоциации «Земельный союз Украины» Сергея Биленко, также присутствовавшего на пресс-конференции, одним из замечаний к законопроекту является то, что вследствие его принятия селяне будут заключать договоры эмфитевзиса «за копейки». При этом сам Биленко категорически не согласен с подобным утверждением.

«Говорят, что за копейки все селяне заключат договоры эмфитевзиса. Не думаю, что так будет… Люди завышают цены за пай раз в пять», – сказал эксперт.

Генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Тарас Высоцкий, который также присутствовал на пресс-конференции, отметил, что законопроект об эмфитевзисе может стать временной альтернативой внедрению рынка земли в Украине.

«Если нет политической воли, чтобы двигаться к рынку земли, то хотя бы необходимо не оставлять ситуацию как есть, а пробовать усовершенствовать уже действующий и существующий механизм (эмфитевзиса – УНИАН)», – сказал Высоцкий.

По словам экспертов, на сегодня в Украине уже заключено более 20 тыс. договоров эмфитевзиса.

Тем временем ряд СМИ сообщают, что, по мнению некоторых украинских экспертов и ученых, принятие законопроекта об эмфитевзисе лишит селян последней собственности и создаст возможность узаконить теневые схемы оборота земли. Часть экспертов считает, что законопроект лишит собственников права распоряжаться своей землей.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2018 года. Вместе с тем, введение рынка земли является одним из главных условий сотрудничества с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом.

Собственниками земли сегодня являются только физические лица, которые фактически лишены права распоряжаться ею. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендованную землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

Эксперты, как и общество, разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.

Фото пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/68605