Активисты и инвесторы недострев скандального столичного застройщика Войцеховского просят мэра Кличко посодействовать в завершении строительства объектов (видео)

Киев. 21 октября. УНИАН. Общественные активисты и инвесторы недостроев скандального столичного застройщика Анатолия Войцеховского - жилищных комплексов «Флагман» и «Родинний затишок» просят мэра Кличко взять под личный контроль и помочь завершить строительство объектов, территорию которых захватили неизвестные.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор общественной организации «Общественное движение спортсменов Украины» Константин Калашников.

«Я обращаюсь с просьбой к мэру Киева Кличко взять под собственный контроль эту проблему города», - отметил Калашников.

Он сообщил, что инициативной группой инвесторов совместно с Киевской городской госадминистрацией был разработан пошаговый план для решения проблемы окончания строительства объекта и ввода его в эксплуатацию.

«Было решено создать жилищно-строительный кооператив, в который войдут все инвесторы строительства, и которые получат право достроить этот объект, - сказал Калашников. - Однако сейчас на стройке действует новый застройщик, мы его называем рейдером, который незаконным путем захватили компанию старого застройщика Войцеховского».

Он отметил, что Войцеховский пообещал передать права на строительство жилищно-строительному кооперативу. «Мы очень надеемся на это и верим, что он выполнит договоренности. Хотя я в этом сомневаюсь», - сказал Калашников.

Присутствовавший на пресс-конференции глава созданного инвесторами жилищно-строительного кооператива «Нашбуд» Николай Хорис отметил, что главная цель кооператива – достроить данные объекты. «Мы на себя это взваливаем – никто нам не поможет его достроить. Единственная помощь, которую мы можем получить от городских властей, это выделение земли и предоставление разрешительной документации», - сказал он, добавив, что власти оказывают помощь, однако ее недостаточно.

«Сейчас у нас есть секции или подъезды ЖК, которые не отапливаются, не подается вода, электричество, а люди там проживают. Проживают там и молодые семьи, и пенсионеры. У нас квартиры покупали люди с невысоким достатком», - сказал Хорис.

Он также призвал местную власть и правоохранительные органы защитить инвесторов от захвата строительной площадки неизвестными. «Уже третий захват в этом году. Мы очень просим, чтобы на нас обращали внимание не только КГГА, а и правоохранительные органы», - сказал он.

Присутствовавшая на пресс-конференции адвокат Оксана Абросимова отметила, что судебная система бессильна помочь пострадавшим инвесторам, так как застройщик вел строительство незаконно.

«Согласно анализу правовой документации, к сожалению, судебная система в данном случае не в состоянии помочь этим инвесторам, так как строительство осуществлялась абсолютно незаконно», - сказала Абросимова.

Она также призвала городскую власть помочь инвесторам перевести данные стройки в правовое поле «Без участия КГГА довести до конца эту застройку будет невозможно», - отметила Абросимова.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции первый заместитель директора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Александр Яструбенко сообщил, что городская власть готова в законодательном поле помогать пострадавшим инвесторам «Просьба вместе с нами, и мы открыты к диалогу, подготовить полный пакет документов. Мы полностью готовы в законодательном поле помочь вам, чтобы, в первую очередь, земельный участок был ваш, после этого рассматривать вопрос о переходе права собственности так называемого недострая, и далее рассматривать технические условия подключения данного ЖК к коммуникациям», - сказал он.

Яструбенко также сообщил, что по поручению мэра была создана комиссия, которая занимается проблемой незаконных застроек в городе.

«Комиссия начала активно работать с начала этого года. Были выявлены все незаконные стройки, - сказал он. - С начала года при активном действии правоохранительных органов стройки приостановлены до выяснения ситуации. На сегодняшний день было выявлено 184 объекта, в том числе около 40 - Войцеховского», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, в 2015 году в Киеве было остановлено порядка 50 незаконных строек. Среди них ЖК «Жемчужина Троещины», «Сосновый бор», «Схидна брама» и «Мозаика», которые осуществлялись без разрешительных документов. На территории была изъята строительная техника.