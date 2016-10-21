В Украине запустили систему открытых электронных коммерческих закупок Rialto по принципу Prozorro (фото, видео)

Киев. 21 октября. УНИАН. Украинские торговые площадки «ПриватМаркет», Zakupki.Prom.ua, Держзакупивлі.онлайн, Е-тендер, SmartTender и ряд других запустили систему открытых электронных закупок для бизнеса Rialto, построенную на принципах системы Prozorro, участниками которой они являются.

Об этом сообщил руководитель новосозданной системы Rialto, экс-координатор Prozorro Андрей Кучеренко в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«В течение всего времени работы Prozorro мы постоянно получали запросы от частных компаний о возможности использования системы для осуществления их собственных закупок. По многим причинам мы были вынуждены говорить им «нет». Сегодня запускается новый негосударственный проект Rialto, созданный площадками-участниками Prozorro, и наконец мы можем сказать «да», - сказал он.

Кучеренко отметил, что уже на старте к проекту подключилось более десяти торговых площадок, работающих в Prozorro.

По его словам, Rialto открыта для всех поставщиков, участников и заказчиков. То есть любая компания, желающая присоединиться к этому проекту, сможет это сделать без дополнительной премодерации.

Также Кучеренко рассказал каким образом будет выглядеть процесс торгов в системе Rialto.

«Заказчик, который хочет провести тендер через Rialto, выбирает одну из подключенных к системе площадок, публикует на ней объявление о тендере, и оно попадает в центральную базу данных. Сразу же оно разлетается на все площадки, подключенные к системе. Таким образом, этот тендер публикуется на всех площадках, которые там работают», - пояснил Кучеренко.

Как отметил руководитель торговой площадки Zakupki.prom.ua Николай Жандоров, также присутствовавший на пресс-конференции, основой успешного бизнеса является доверие. По его словам, система Prozorro сумела повысить доверие бизнеса к государству. Следовательно, проект Rialto призван повысить уровень доверия между заказчиками и поставщиками на корпоративном рынке.

«Мы считаем, что на корпоративном рынке, на рынке взаимоотношений заказчиков и поставщиков в частном бизнесе недостаток доверия также чувствуется. Если мы сделаем вклад в то, чтобы его поднять, у нас получится повысить эффективность бизнеса», - сказал он.

Как сказано в пресс-релизе, подготовленном организаторами проекта, IT-директор «ПриватБанка» и руководитель одной из крупнейших украинских торговых площадок «ПриватМаркет» Дмитрий Дубилет считает, что данный проект будет иметь очень большой спрос среди украинских коммерческих предприятий.

«Команда Prozorro провела такую крутую работу, что коммерческие организации завидовали государственным лютой завистью, что у них есть такой эффективный и технологичный инструмент по проведению тендеров. Что ж, теперь и на улицы бизнеса пришел праздник в виде Rialto», - приводятся в пресс-релизе слова Дубилета.

Как сообщал УНИАН, система электронных государственных закупок Prozorro была запущена в феврале 2015 года. С 1 августа она стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тыс. грн для товаров и от 1,5 млн грн для работ.

По данным Минэкономразвития, экономия бюджетных средств благодаря использованию системы электронных государственных закупок Prozorro по состоянию на конец октября превысила 5 млрд грн. Ранее в Минэкономразвития рассчитывали, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 млрд грн, а в 2017 году – 50 млрд грн.

Prozorro - система, созданная по инициативе общественных организаций, коммерческих площадок, государственных органов и предпринимателей. Цель проекта - прозрачное и эффективное расходование государственных средств, а также предотвращение коррупции благодаря общественному контролю и расширению круга поставщиков. Система получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/68633