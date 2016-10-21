В Киевской малой опере 22 и 23 октября состоится премьера спектакля театра КРоТ "Садок Вишневый"

Киев. 21 октября. УНИАН. В Киеве в помещении Киевской малой оперы 22 и 23 октября состоится премьера спектакля театра КРоТ «Садок Вишневый» по мотивам пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН украинско-немецкий режиссер, преподаватель Университета музыки и исполнительского искусства в Штутгарте (Германия) Андрей Критенко.

Он отметил, что выбрал постановку пьесы «Вишневый сад» потому, что в ней очень много параллелей с событиями, которые происходят сегодня в Украине. По словам Критенко, ироническая комедия «Садок Вишневый» отличается от предыдущих проектов театра отсутствием ненормативной лексики и возрастных ограничений для просмотра, но сохраняет общий провокационный дух, присущий постановкам театра КРоТ.

«Главное в том, что мы делаем комедию, а не как в классическом исполнении «Вишневого сада» многих театров, где все как-то грустно. «Садок Вишневый» - это действительно комедия, и мы хотели сделать смешной, веселый спектакль»,- отметил актер Евгений Капорин.

По мнению журналиста, ведущего радио и телевидения, актера театра КРоТ Мыколы Вересня, «Садок Вишневый» - это первое правильное прочтение пьесы Чехова. «У меня такое впечатление, что ни один человек, который ставил «Вишневый сад», а там написано, что это комедия… а все ставили как трагедию, как что-то заумное…», - сказал Вересень.

Театр КРоТ известный своими скандальными спектаклями «Павлик Морозов», «Сны Василисы Егоровны» (по пьесам Леся Подервянского) и «Андрей Вархола. Вымысел», в которых отражается современный подход режиссера и труппы к театральному искусству.