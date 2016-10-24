Адвокаты бизнесмена Вячеслава Платона (Кобалева) намерены обжаловать решение о его экстрадиции в Апелляционном суде Киева (видео, фото)

Киев. 24 октября. УНИАН. Адвокаты бизнесмена Вячеслава Платона (Кобалева), задержанного в Киеве, намерены обжаловать решение о его экстрадиции в Молдову в Апелляционном суде столицы.

Об этом заявил украинский адвокат бизнесмена Алексей Шевчук на пресс-конференции в УНИАН.

Алексей Шевчук напомнил, что Вячеслава Платона (Кобалева) передали молдавским спецслужбам еще 29 августа текущего года, несмотря на то, что он является гражданином Украины. Защитники обжаловали решение о выдаче предпринимателя в Печерском районном суде Киева, однако решение было принято не на пользу бизнесмена, и теперь адвокаты намерены обжаловать это решение в апелляционном суде столицы.

"29 августа на основании незаконного постановления Генеральной прокуратуры Украины, которое было издано заместителем генпрокурора Ениным, Платона (Кобалева) экстрадировали в Молдову. Мы обжаловали это постановление в Печерском районном суде, однако 21 октября судья Писанец вынес решение о законности постановления Генпрокуратуры. Мы готовим апелляцию на это решение. Кобалев является гражданином Украины с 1992 года, когда получил штамп о гражданстве еще в паспорт советского образца, а в 2002 году он получил паспорт гражданина Украины уже украинского образца, и загранпаспорт. Но его выдали как иностранца в Молдову", - сообщил Шевчук.

В свою очередь молдавский адвокат Вячеслава Платона (Кобалева) Анна Урсаки заявила, что его незаконную экстрадицию «заказал» один из молдавских предпринимателей.

"На сегодняшний день Вячеслав Платон (Кобалев) является ключевым свидетелем в деле об «отмывании» 21 млрд долл. через банковскую систему Молдовы, и он может доказать причастность Плахотнюка. Выдача Платона (Кобалева) при таких обстоятельствах свидетельствует, что существует некая тайная договоренность между украинскими и молдавскими властями", - утверждает Урсаки.

Также адвокаты заявили, что обратятся в военную прокуратуру в связи с действиями Службы безопасности Украины по экстрадиции Вячеслава Платона (Кобалева).

"Работники СБУ незаконно экстрадировали Кобалева, поскольку на то время, на 29 августа, постановление Генеральной прокуратуры Украины о его экстрадиции не вступило в силу, поскольку было обжаловано. В ближайшее время мы подадим соответствующие заявления в военную прокуратуру о совершении уголовного правонарушения, которое, вероятно, совершено должностными лицами СБУ", - отметил Шевчук.

Фото с пресс-конференции : http://photo.unian.net/rus/themes/68670