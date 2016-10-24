Эксперты считают, что Гройсман доказал свою способность проводить реформы (видео)

Киев. 24 октября. УНИАН. Политический и экономический кризис, возникший в конце прошлого и начале этого года, фактически преодолен благодаря деятельности правительства Владимира Гройсмана.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса на тему: “Первое полугодие работы нового правительства: упущенные возможности или успех на пути реформ?”, обнародованные во время пресс-конференции в УНИАН.

Согласно данным опроса, 36% экспертов заявили, что кризис уже миновал, еще 20% считают, что кризис не урегулирован, но уже наметился выход из него.

30% респондентов полагают, что острая фаза кризиса миновала, но еще остаются кризисные явления. Лишь 7% опрошенных заявили, что кризис только углубился. Столько же экспертов имели другие мнения по этому поводу.

В то же время, как свидетельствуют результаты опроса, важнейшими событиями, повлиявшими на формирование отношения экспертов к правительству Гройсмана, являются «принятие решения о цене на газ» и своевременное представление в парламент проекта госбюджета на 2017 год (20% экспертов); получение транша МВФ - 12% респондентов; регулярные поездки Гройсмана в регионы - 6% экспертов; по 4% опрошенных отметили быстрое принятие Плана действий правительства и конфликт по поводу несогласия Гройсмана на назначение некоторых министров при формировании Кабмина для обеспечения самостоятельности премьера на его посту; 2% экспертов признали влиятельными жесткую публичную позицию премьера в отношении некоторых чиновников.

“Эксперты отдали “пальму первенства” среди правительственных инициатив ремонту дорог — 33%. Эксперты также называют заметными изменения в сфере безопасности и обороны — 18%, реформирование энергетического сектора — 14% и возобновление экономического роста — 12%. Другие сферы, в частности, здравоохранение (5%), образование и наука (4%) и реформирование государственной службы (3%) назывались среди тех, где наиболее заметны результаты работы правительства, значительно реже. Собственные варианты выразили 11% экспертов. В частности, назывались: продолжение децентрализации и улучшение макроэкономической ситуации”, - отмечается в результатах исследования.

Важнейшими потребностями Кабмина эксперты назвали поддержку правительственных решений парламентом (19% опрошенных) и профессиональные кадры в системе госслужбы (18%). Еще 14% экспертов считают необходимым улучшить коммуникацию правительства с общественностью по поводу предпринятых им шагов. 12% респондентов отметили эффективные антикоррупционные меры Кабмина. Единство среди министров отметили еще 10% опрошенных.

“Подавляющее количество экспертов уверены, что за полгода Гройсман доказал свою способность проводить реформы и смог преодолеть тот скепсис, который распространялся при назначении на должность премьер-министра. Отвечая на вопрос, 43% экспертов выбрали “да, и выделение транша МВФ этому подтверждение”. Ответ: “Скепсис, по крайней мере, не растет, хотя еще до конца не преодолен” выбрали 37% экспертов. “Скепсис остается и усиливается” - 17%”, - говорится в результатах исследования.

Исследование экспертного мнения проводилось по заказу общественного объединения “Европейская инициатива”. Опрос проводился методом телефонного анкетирования в период 20-22 октября, в нем приняли участие 30 экспертов.