Ряд частных медицинских учреждений создали Общественный союз "Ассоциация частных медицинских учреждений Украины" (фото, видео)

Киев. 25 октября. УНИАН. Ряд частных медицинских учреждений из разных городов Украины создали Общественный союз «Ассоциация частных медицинских учреждений Украины».

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Общественного союза «Ассоциация частных медицинских учреждений Украины», исполнительный директор Медицинского центра Святой Параскевы (Львов, Киев) Дмитрий Левченко.

«На сегодняшний день в Украине медицинская сфера – это та сфера, которая больше всего страдает от как реформирования, так и от нереформирования. Поэтому частные медицинские учреждения должны стать той движущей силой, которая приведет к улучшению, изменению, к созданию в Украине существующих мировых стандартов медицинской помощи», - сказал Левченко.

Он отметил, что в рабочей группе, которая принимала участие в разработке идеологии и цели создания Ассоциации, были более 15 крупных частных медицинских учреждений. На сегодняшний день учредителями решили стать 10 организаций. «На сегодняшний день в наших учреждениях уже созданы и существуют лучшие менеджерские практики - практики управления финансами, ресурсами. Частные медицинские учреждения на сегодняшний день обладают лучшими медицинскими технологиями, являются центрами современных знаний», - отметил председатель Ассоциации.

Кроме того, он добавил, что Ассоциация также ставит своей целью улучшение качества и доступности медицинской помощи для пациентов, борьбу с двойными стандартами в медицине и коррупцией.

«Ассоциация частных медицинских учреждений» будет прилагать усилия относительно своей работы в государственных органах, представительских, законодательных, для того, чтобы упростить и улучшить существующий климат для частных медицинских учреждений. Создать равные условия вместе с государственными учреждениями и предоставить возможность поделиться теми знаниями, которые мы на сегодняшний день имеем», - сказал Левченко.

Он также сообщил, что в декабре состоится учредительная конференция и общее собрание участников Ассоциации, где в нее будут приняты новые члены и разработана программа дальнейших действий.

В свою очередь директор Частного предприятия «Клініка Медіком» (Киев) Денис Татаркин отметил, что объединение происходит, в том числе, чтобы распространять опыт эффективного использования средств как в частном, так и в государственном секторе.

«Мы хотим принять участие в процессе стандартизации медицинских услуг на уровне Министерства здравоохранения своим присутствием, также на уровне и каких-то местных громад», - сказал он.

Кроме того, отметил Татаркин, совместно с органами власти они хотят сотрудничать в вопросе создания нормативной базы для их деятельности. При этом, он добавил, что частные медицинские учреждения в Украине имеют около 4 млн пациентов.

Вместе с тем директор многопрофильной больницы «Вітацентр» (Запорожье) Андрей Маляренко подчеркнул необходимость внедрения системы электронного документооборота в медицине. «В дальнейшем мы видим, конечно, упрощение работы врача путем перехода от бумажных носителей информации к электронным, в том числе, и внедрения электронной цифровой подписи», - сказал он.

Маляренко также затронул вопрос установления равных условий по уплате налога на землю. «В Налоговом кодексе Украины указано, что учреждения здравоохранения не платят налог на землю. Те учреждения, которые содержатся за средства государственного и местного бюджета. Все остальные платят», - сказал он.

Кроме того, руководитель Юридического бюро Елены Бабич (Киев) Елена Бабич отметила, что одной из задач Ассоциации является представительство интересов частных лечебных учреждений - членов Ассоциации, а также защита их интересов. «Когда с частным медицинским учреждением случаются какие-то неприятные ситуации, попадает в те или иные проблемы, оно с этими проблемами остается один на один и решает... Одной из задач Ассоциации является помощь такому частному медицинскому учреждению: информационная, юридическая, представительство», - сказала она.

Среди учредителей союза также Медицинская сеть «Добробут» (Киев), Дом Медицины «Odrex» (Одесса), Клиника репродуктивной медицины «Надія» (Киев), Медицинская компания «Into-Sana» (Одесса, Киев), Клиника современной хирургии «Гарвіс» (Днепр), Медицинский центр «Євромед-плюс» (Киев).

Фото с пресс-конференции : http://photo.unian.net/rus/themes/68705