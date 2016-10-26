Ликвидация Украинского агентства по авторским и смежным правам приведет к коррупции в сфере защиты интеллектуальной собственности - продюсеры (видео)

Киев. 26 октября. УНИАН. Ликвидация Украинского агентства по авторским и смежным правам (УААСП), которое является наибольшей в Украине организацией коллективного управления и подчинено Государственной службе интеллектуальной собственности, приведет к коррупции и монополизации в сфере защиты интеллектуальной собственности.

Как сообщил на пресс-конференции в информагентстве УНИАН продюсер Вадим Лисица, согласно законопроекту №4461 "О внесении изменений в Закон Украины "Об авторском праве и смежном праве", Украинское агентство по авторским и смежным правам (УААСП) будет ликвидировано, а на ее базе будет создана негосударственная организация, которая унаследует функции УААСП и ее активы, а также монополизирует рынок коллективного управления.

"Госорганизация УААСП будет передана в частные руки и будет новая организация коллективного управления, единая в стране, а всем тем 19 компаниям, которые сейчас существуют у нас, им предложат прекратить свое существование", - сказал Лисица.

По его словам, крупные правообладатели, которые являются юридическими лицами, в структуру новой общественной организации войти не смогут, так как это не предусмотрено украинским законодательством. Это приведет к тому, что правообладатели не смогут защитить права на свой контент и будут устранены от реального участия в данной организации, которая фактически станет монополистом в сфере контроля авторских прав.

По словам музыкального продюсера Юрия Никитина, такая структура новой организации позволит избежать контроля за выплатами роялти правообладателям, а финансовые потоки сосредоточатся в руках ограниченного списка основателей новой организации.

"Всегда очень легко и просто работать с авторами напрямую. Они приходят на поклоны к большим начальникам, им что-то платят. Они не спрашивают: за что эти деньги, никаких отчетов, никаких деклараций, ничего. С другой стороны, в крупных продюсерских компаниях существует отчетность, сидят юристы, которые задают вопросы: откуда пришли деньги, обоснуйте сумму. И, к сожалению, люди, которые сидят в таких организациях, не могут четко обосновать эти суммы и им не нужны юридические лица в этой новой структуре", - сказал Никитин.

Как отметил руководитель рекординговой компании Universe media Владислав Макашов, новосозданная организация получит монопольные полномочия по сбору роялти, а также по их выплате правообладателям.

"Исходя из предложенного законопроекта, не потребуется заключения никаких договоров. Суть заключается в том, что будет монополия, одна организация на законном уровне получит полные полномочия по сбору вознаграждения где угодно, как угодно, да и вообще - полномочия выплачивать или не выплачивать, - сказал Макашов. - Это означает, что огромный государственный кусочек "со всеми потрохами" перейдет в частную собственность уже не коллективного управления".

Кроме того, участники конференции сообщили, что против данной законодательной инициативы выступили также и ведущие международные организации, в частности, Международное объединение авторский организаций коллективного управления (CISAC), Европейское объединение авторский организаций коллективного управления (GESAC), Международное объединение фонографической индустрии (IFPI) и Международное объедение издателей (ICMP).

Также представители музыкальной отрасли обратились к украинскому правительству и парламенту с просьбой отказаться от принятия "этого деструктивного решения", а при участии международных и европейских партнеров, после консультаций с представителями отечественной индустрии, разработать новый законопроект.