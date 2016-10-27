Секретарь Затокского поссовета Барановская заявляет, что ее регистрацию в Едином реестре юрлиц хотят отменит (видео)

Киев. 27 октября. УНИАН. Секретарь Затокского поселкового совета Одесской области Галина Барановская заявляет, что ее регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц хотят отменить, заседание соответствующей комиссии при Министерстве юстиции запланировано на пятницу, 29 октября.

Об этом Барановская сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

«8 октября мне удалось зарегистрироваться в Едином реестре, и уже 8 октября… мы смогли зайти в поселковый совет», - отметила она. По ее словам, с 8 октября поселковый совет заработал на полную силу: «все сотрудники поссовета работают, погашены все долги за электроэнергию, подписаны все документы по выдаче бесплатных лекарств, нет долгов ни по каким пунктам, через несколько дней все сотрудники получат заработную плату за октябрь».

Однако, добавила секретарь поссовета, ей стало известно, что в Министерство юстиции поступило обращение с просьбой аннулировать ее регистрацию секретарем и снова внести в реестр Наталью Вернигору, которая, по словам Барановской, незаконно занимала эту должность.

В свою очередь адвокат Станислав Клименко сообщил, что на сегодняшний день комиссией при Минюсте рассматривается уже вторая жалоба Вернигоры по поводу отмены регистрации в реестре Барановской в качестве секретаря. Он напомнил, что поселковый голова Затоки Василий Звягинцев с января находится в СИЗО, поэтому секретарь совета автоматически исполняет обязанности поселкового головы, а на внеочередной сессии в августе новым секретарем была назначена Галина Барановская.

Вернигора же, по словам участников пресс-конференции, не давала возможности зарегистрировать Барановскую как секретаря, вместо этого она сама была зарегистрирована секретарем по поддельным документам «сессии» от 16 мая этого года.

«Завтра заседание комиссии (при Минюсте) мы ожидаем… По нашему мнению, эта комиссия заангажирована в другую сторону и жаждет рассмотреть жалобу, и отменить регистрацию Галины Барановской. Завтра в 10:00 будем сообщать», - резюмировал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Барановская, а также депутат Затокского поссовета Виктор Янюшкин заявили, что 15 сентября в Затоке произошел силовой захват поселкового совета, вследствие чего его работа заблокирована.

По их словам, внутрь могли попасть лишь избранные лица, депутатов и секретаря совета не пускали; заработные платы не выплачивались, образовались долги за электроэнергию и продукты питания для школы и детского сада, за другие хозяйственные операции. Местные жители, добавили они, обвинили в организации захвата одесского адвоката Александра Погорелого, представителя эстонского инвестора Марселя Вихмана, и депутата Затокского поссовета Наталью Вернигору.

Украинская ассоциация органов местного самоуправления решила обратиться к органам центральной власти относительно рассмотрения ситуации с захватом власти в Затоке.