Завтра в Киеве выступит с концертом всемирно известный израильский скрипач Шломо Минц

Киев. 1 ноября УНИАН. Завтра в Киеве в Национальном академическом драматическом театре им. И. Франко выступит с концертом известный израильский скрипач, а также альтист и дирижер Шломо Минц.

На пресс-конференции в УНИАН, посвященной этому событию, Минц отметил, что выступит в сопровождении симфонического состава оркестра «Виртуозы Киева».

Завтрашний концерт состоится при поддержке посольства Государства Израиль и по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Государством Израиль. Мероприятие организовано Svitlo Concert.

В исполнении Минца зрители смогут услышать скрипичный концерт ми-минор Феликса Мендельсона, который более полутора века входит в число самых популярных классических произведений. Также включены в программу хорошо известные ценителям классической музыки произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса.

В программе также прозвучит концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака в исполнении Дмитрия Яблонского, одного из выдающихся современных дирижеров и виолончелистов, который играл с Лондонским королевским оркестром, Национальным оркестром Франции и является почетным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра. Яблонский также - один из организаторов киевского концерта Минца.

«Концерт для меня – очень эмоциональный момент. Потому что Минц – выдающийся музыкант, выдающийся скрипач, выдающийся маэстро, который согласился приехать и быть с нами на сцене... Мы нервничаем, потому что театр Франка – это один из лучших залов в Киеве, в который полностью проданы билеты – аншлаг. Приходите, мы будем очень рады», – отметил он.

В свою очередь Минц сообщил, что это его первый концерт в Украине и он рад здесь быть. По его словам, Киев поразил его своими масштабами и красивыми местами, которые он успел посетить вчера.

Музыкант выразил пожелание впоследствии еще приехать в Украину с концертами.

Присутствующий на пресс-конференции чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски отметил, что празднование 25-й годовщины отношений между двумя странами – это речь не только о дипломатических отношениях, а об отношениях во всех сферах, отношениях между людьми.

Он обратил внимание, что Израиль и Украина имеют тесные связи на политическом и экономическом уровнях, а также образовательном и культурном, где реализуется много совместных проектов.

«Что касается культуры, то в этом году уже была целая череда концертов. Недавно мы закончили неделю израильского кино. Но я думаю, что визит Минца – это своего рода жемчужина в этой короне (представителей сферы искусств – УНИАН). Мы очень рады, что могли способствовать этому визиту», – сказал посол.

По информации организаторов, Минц играет на скрипке Гварнери дель Джезу (1700) и альте Карло Джузеппе Тесторе (1696).

В 11 лет он впервые выступил с Израильским филармоническим оркестром, исполнив Первый скрипичный концерт Паганини. В 16 лет дебютировал в Карнеги-холле с Питсбургским симфоническим оркестром и начал обучение в Джульярдской школе в Нью-Йорке в Дороти Делей, а в 20 лет совершил большой тур по Европе, выступая под управлением таких дирижеров, как Карло Мария Джулини, Антал Дорати и Юджин Орманди. Вскоре после этого Минц заключил контракт с фирмой Deutsche Grammophon. С тех пор артист постоянно выступает в лучших залах мира с выдающимися оркестрами и дирижерами, войдя в мировую скрипичную элиту. В 1994 году он впервые в Израиле исполнил все 24 каприса Никколо Паганини. Музыкант – обладатель престижных международных премий, в мае 2006 года был удостоен степени почетного доктора университета Бен-Гуриона в Негеве, в г.Беер-Шева (Израиль).

Фото с пресс-конференции : http://photo.unian.net/rus/themes/68849