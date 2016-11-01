Официальное открытие XVII ножевого шоу "Стальная грань" в Киеве

5-го ноября во Всемирный День Мужчин состоится официальное открытие XVII ножевого шоу "Стальная грань". Именно этому празднику и будет посвящён первый день работы Ножевого шоу. Мероприятие пройдёт в столичном выставочном центре АККО Интернешнл.

На открытой площадке перед выставочным центром представители Гильдии мастеров "КОЛО", Центра традиционного кузнеческого ремесла и кузнец Святослав Фецинец начнут свои мастер-классы. К участию приглашаются мужчины, желающие испытать себя в мастерстве ковки и добывания огня. Два мастер-класса пройдут параллельно.

На первом мастера покажут мастер-класс по ковке, на втором – по изготовлению кресала. И сразу же проведут небольшой конкурс, проверив, как мужчины усвоили урок. Победители получат призы от кузнецов Украины.

Затем начнёт свою работу шоу-программа в зале выставочного центра.

Посетителей также ждёт масса разнообразных выступлений и конкурсов с призами.

Клуб исторической реконструкции «РОСИЧИ», Гильдия Дуэльного Фехтования, Школа исторического фехтования «Айна Бера выступят с показательными номерами и проведут интерактивы со взрослыми и детьми.

Традиционно будет работать город мастеров и зрители смогут попробовать себя в качестве гончара, кузнеца, заточника и др.

В программе ножевого шоу запланировано большое количество тренингов и мастер- классов как по боевым искусствам, так и по медицине.



Аккредитация СМИ обязательна. Телефон: (066) 172 17 85

График работы XVII ножевого шоу «Стальная грань»:

05.11.16 : 10.00 - 19.00,

06.11.16 : 10.00 - 18.00.

Адрес: ВЦ АККО Интернешнл (Киев, проспект Победы, 40Б. Парк им. Пушкина )

Полная программа XVII ножевого шоу «Стальная грань»:

http://steeledge.com.ua/proekt.html

https://www.facebook.com/events/571351409704196/