Из-за недофинансирования научно-технической сферы количество ученых в Украине за время независимости сократилось белее чем в 3 раза - НАН Украины

Киев. 2 ноября. УНИАН. Из-за отсутствия необходимого объема финансирования научно-технической сферы количество ученых в Украине за время независимости сократилось более чем в 3 раза.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель профсоюза работников НАН Украины Анатолий Широков.

"У нас происходит процесс кадрового вымирания науки в Украине. Молодежь не приходит, старшие работники уходят на пенсию, и нас скоро ждет просто катастрофа. Когда появятся необходимые средства в Украине, в науке просто некому будет работать. За время независимости количество людей, которые работают в науке сократилось более чем в три раза", - сказал Широков.

По его словам, по данным ЮНЕСКО, за последние пять лет количество людей, работающих в науке, в мире выросло на 20%, а состав Национальной академии наук сократился более чем на 16%.

количество людей, работающих в науке, в мире выросло на 20%, а состав Национальной академии наук сократился более чем на 16%.

"За этот год 4,875 тыс. человек оставили академию, а с учетом 2015 года - это 6,375 тыс. человек", - добавил он.

Широков также отметил, что по количеству ученых на душу населения Украина сравнялась с Албанией.

При этом, по словам представителя НАН, в мире на одного ученого выделяется в среднем около 190 тыс. долларов, в Украине этот показатель меньше 10 тыс. долл. Он также добавил, что суммарный объем средств, предусмотренный в госбюджете Украины на 2017 год для финансирования научной сферы, составляет порядка 4 млрд грн, что как минимум в три раза меньше минимально необходимого финансирования.

"Такого низкого уровня финансирования науки не было никогда в истории современной Украины", - резюмировал он.

Также в ходе пресс-конференции Широков анонсировал, что 3 ноября возле Кабинета министров и Верховной Рады украинские ученые проведут акцию, требуя увеличения финансирования научного сектора.