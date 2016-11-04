В Украине создана общественная организация "Женщина&Закон" (фото, видео)

Киев. 4 ноября. УНИАН. В Украине создана общественная организация «Женщина&Закон».

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН президент организации Алла Шейло.

«Мы создали общественную организацию «Женщина&Закон», потому что на данный момент существует огромная проблема, когда мать лишают общения с собственным ребенком», - сказала Шейло.

Член организации Марина Кутепова отметила, что организацию создали женщины, которые лично столкнулись с проблемой, когда бывший муж препятствует общению с детьми.

«Когда сталкиваешься с проблемой лично, когда проходишь через испытания, ты понимаешь, что в нашей стране не функционируют органы опеки, судебная система, которая касается семейного права», - сказала она.

Участницы конференции рассказали свои личные истории о том, как их бывшие мужья не дают им видеться с детьми.

«Моя проблема началась 1,5 года назад, я уже нахожусь в разводе, у меня прошло три стадии судебных дел по детям. Первая инстанция вынесла решение в мою пользу и оставила детей со мной, мотивируя это тем, что Украина подписала Конвенцию ООН о том, что ребенок не может быть разлучен с матерью, кроме исключительных случаев – например, мать употребляет алкоголь, является наркоманкой, сидит в тюрьме или у нее психологические проблемы со здоровьем», - сказала Кутепова.

По ее словам, в Украине судебные решения в подобных вопросах решаются «с использованием коррупционных связей».

«В моем случае апелляция вынесла решение в пользу отца. В этом решении написано о том, что мама хорошая, папа хороший, но проживать дети будут с отцом, ничем не мотивируя», - добавила она.

По словам Кутеповой, ее дело вытребовано Верховным судом из Печерского суда. «Я понимаю, что бороться за детей мне придется еще и в Европейском суде, потому что наша система не позволяет возвращать детей матери. Своих детей я последний раз видела 19 апреля этого года и даже не общалась по телефону, мой бывший муж просто не дает этого делать», - сказала она.

Кутепова отметила, что Украина не выполняет Конвенцию ООН, которую она подписала. «Я обращалась и к президенту, и к первой леди, но это не привело ни к каким результатам. Мое законное право матери воспитывать моих детей до сих пор не исполняется», - сказала Кутепова.

Член ЮНЕСКО Элени Леониду в свою очередь отметила, что согласно конвенции ООН по правам детей, ребенок априори остается с матерью. «Это важное условие ,и учеными и психологами доказано, что до 7 лет ребенок имеет одно энергетическое поле с матерью и их нельзя разлучать», - сказала Леониду. По ее словам, в странах ЕС опекунство оставляют за матерью.

Юрист Анатолий Волков отметил, что ребенок часто становится заложником конфликтных ситуаций между родителями. «Кто-то из родителей, кто проживает отдельно, по каким-то причинам в определенное время может подумать, а почему бы не забрать ребенка?» - сказал он.

По словам юриста, это очень плохой способ сведения счетов. «Злоупотребление отцовским правом со стороны родителя, который проживает отдельно, приобретает массовые масштабы», - отметил юрист.

«Мы создали общественную организацию не для того, чтобы воевать. Мы просим мам, пап, чтобы они договаривались», - добавила Кутепова.

Организация имеет сайт в интернете: http://www.woman-law.org

Фото на пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/68936