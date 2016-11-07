11 ноября во Львове презентуют современный и ироничный путеводитель по городу

11 ноября издательство «Основы», в рамках фестиваля «Ночь во Львове» представит современный ироничный путеводитель по городу Awesome Lviv - в серии Awesome Ukraine появится путеводитель о Львове.

Презентация во Львове начнется в 11.00 пресс-завтраком для СМИ в ресторане Бачевских (г. Львов, ул. Шевская, 8) и завершится в 19.00 яркой праздничной вечеринкой в "Світ Кави" на Площади Рынок.

Как отмечают в издатели путеводителя, Львов - город, который вас очарует. Здесь постоянно пьют кофе, дефилируют узкими улочками, обедают и ужинают в причудливых ресторанах. Архитектура города кое-где уже потеряла свое величие, но не свой шарм, сильные художественные и литературные традиции - это то, что отличает Львов от любого другого украинского города.

В его лабиринтах можно путешествовать бесконечно: по улицам старого города, построенного еще во времена Австро-Венгерской империи, между старинными костелами и синагогами , а потом затеряться среди кварталов советского модернизма. Это город, который сочетает в себе величие древних традиций и сильные художественные , а также литературные течения.

Awesome Lviv - это третье издание в популярной серии англоязычных путеводителей «Основ». Первое издание Awesome Ukraine представляет Украину всему миру без пафоса, с иронией и со здоровым патриотизмом. Уникальный англоязычный справочник пригодится всем, кому не хватало оригинальной информации об Украине

«Основы» продали около 20 000 экземпляров Awesome Ukraine и Awesome Kyiv. Авторы серии, Анна Копылова и Дана Павлычко уверены, что Awesome Lviv разлетится очень быстро!

В книге вы найдете ссылки на основные исторические события, известных и талантливых жителей, искусство, культуру, спорт, литературу, традиции и даже любимую уличную еду львовян.

Аккредитация для СМИ и дополнительная информация по тел. 067 443 19 03, valeriabashinskaya@osnovypublishing.com

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