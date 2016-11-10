Закон о госслужбе требует изменений для обеспечения равных условий во время конкурсов по отбору чиновников – эксперты (фото, видео)

Киев. 10 ноября. УНИАН. Закон о государственной службе требует улучшения и внесения изменений для обеспечения равных условий для участников конкурсов на занятие должностей на госслужбе.

Об этом шла речь во время пресс-конференции «Потеря доверия к конкурсам по отбору чиновников: почему «не работает» реформа государственной службы» в УНИАН.

«Мы считаем, что реформа госслужбы – это реформа всех реформ, поскольку любые законодательные новеллы могут быть введены эффективно, если госслужащие качественно их реализуют. Поэтому от обновления корпуса, в том числе высшего корпуса государственной службы, зависит эффективность реализации всех реформ в государстве», – отметил председатель Координационного совета ОО «Экспертиза Реформ» Юрий Георгиевский.

Он напомнил, что реформа госслужбы была долгожданной и констатировал, что с принятием соответствующего закона были введены определенные изменения, которые коренным образом меняют ситуацию вокруг связанных с этой службой проблем; в том числе, речь идет о введении механизма поступления на государственную службу по результатам проведения открытого конкурса.

Георгиевский отметил, что несколько лет назад госслужба была очень политизирована и, по его мнению, она такой и остается. «Определенная попытка изменить ситуацию состоялась, и это действительно положительные изменения. Но то, что происходит – не лишено определенных недостатков, вызывает определенные сомнения», – добавил он.

Эксперт отметил, что законом был введен равный доступ граждан на госслужбу и само введение отрытых конкурсов якобы создало условия для реализации этого принципа.

«Но по результатам проведения открытого конкурса на должность председателя Николаевской областной государственной администрации и некоторых других случаев понятно, что такая процедура вызывает определенные сомнения в объективности тех решений, которые принимает комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы», – заявил Георгиевский.

По его мнению, сейчас создается ситуация, когда общество может окончательно потерять доверие к проведению этих конкурсов.

Благодаря тому, что эксперт ОО «Экспертиза Реформ» Татьяна Барановская приняла участие в конкурсе на должность председателя Харьковской ОГА, организации удалось накопить опыт, который позволил проанализировать ситуацию и выявить определенные недостатки процедуры проведения открытых конкурсов.

Как рассказала Барановская, основными этапами конкурса (без учета подачи документов в конкурсную комиссию) являются три этапа. В частности, тестирование на знание действующего законодательства (за прохождение этого этапа с лучшим результатом можно набрать лишь 10% от общего количества баллов), решение ситуационных задач (можно набрать 40% баллов) и собеседование (можно набрать 50% баллов).

Она рассказала, что все три этапа конкурса на должность председателя Харьковской ОГА состоялись в один день, 4 октября этого года.

В свою очередь директор информационного агентства «Экспертиза Реформ» Александра Дейнеко рассказала об основных недостатках, которые были выделены во время анализа законодательства, регулирующего работу конкурсной комиссии, и благодаря участию в конкурсе эксперта Барановской.

По словам Дейнеко, недостатки были распределены на два блока: несовершенство системы оценивания, которое применяет конкурсная комиссия, и неопределенность самой процедуры конкурса.

Говоря о несовершенстве системы оценивания, она указала на нерациональное соотношение баллов, которые может набрать конкурсант за каждый отдельный этап конкурса. Дейнеко сказала, что тесты в мире признаны наиболее надежной методикой оценивания знаний. «Почему комиссия решила оценивать знания кандидатов благодаря тестам, выделяя этому только 10% баллов от общего количества, для нас большой вопрос. Что такое тесты? Тесты оценивают уровень знаний, навыков и умений кандидата, то есть ту профессиональную компетентность, которую он ежедневно будет использовать в своей деятельности», – сказала Дейнеко.

В свою очередь Георгиевский подчеркнул, что необходимо менять систему оценивания. «Я считаю несправедливой ситуацию, когда за первый этап конкурса человек, который демонстрирует свой уровень компетентности, получает только 10% от общего количества баллов. Я считаю, что этот показатель должен быть увеличен и конкурсант должен получить до 50% от общего количества баллов. Таким образом должна быть изменена система оценивания», – заявил он.

По словам Дейнеко, недостатком является отсеивание кандидатов, что препятствует равному доступу всех участников конкурса ко всем этапам его проведения.

Также недостатком является неопределенность процедурных моментов относительно времени, которое жюри на третьем этапе конкурса уделяет тому или иному кандидату. «Почему один кандидат выступает 3-5 минут и отвечает на три вопроса жюри, а другой кандидат выступает, например, 25 минут и отвечает на 8 вопросов?» – сказала Дейнеко и добавила, что это создает неравные возможности для участников конкурса.

Таким образом, по мнению экспертов, системные недостатки необходимо исправлять. Они подготовили предложения, которые могут быть предложены в качестве вариантов решения озвученных проблем.

«Мы акцентируем на том, что те принципы, которые заложены в новом действующем законе о государственной службе, а именно: объективность, независимость, обеспечение равного доступа на государственную службу и прозрачность – они не в полной мере сейчас реализуются», – заявил Георгиевский.

Предложения экспертов касаются того, что все конкурсанты должны иметь возможность принимать участие одновременно во всех этапах конкурса без отсеивания на определенных стадиях этого конкурса. Также они выступают за бесконтактное оценивание результатов второго этапа конкурса, чтобы члены комиссии не имели возможности выявить кого-то из конкурсантов, которому они на тех или иных основаниях могли бы предоставить определенное преимущество. Эксперты предлагают персонифицировать оценки членов жюри для того, чтобы общество видело, какие оценки даются какими членами комиссии определенному конкурсанту. «Оценки во время каждого этапа конкурса должны быть освещены для того, чтобы общество могло видеть, нет ли определенной заангажированности у тех или иных членов жюри», – сказал Георгиевский.

«Наши предложения мы будем выкладывать в нормативных документах, в проектах нормативных документов, будем обращаться непосредственно к правительству, к нашим коллегам, которые работают в Реанимационном пакете реформ. И будем пытаться все же продвигать их для того, чтобы улучшить и изменить этот закон, чтобы обеспечить равные условия», – подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, закон о реформе госслужбы был подписан президентом в начале января, он вступил в силу с 1 мая 2016 года.

Принятие этого закона, проект которого был подготовлен Кабинетом министров и согласован с Европейским Союзом, дало правительству возможность вести переговоры с Еврокомиссией о создании специального фонда для финансирования дополнительных выплат украинским чиновникам.

Закон о госслужбе предусматривает, в частности, что на все должности госслужащих, которые не являются политическими, кандидатуры будут определяться исключительно на конкурсной основе. Госслужащими будут считаться государственные секретари и работники их аппарата, а министры и их заместители – политическими должностями.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/69018