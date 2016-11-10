Украинских родителей призвали не платить "благотворительные поборы" в школах и детсадах

На презентации "Всеукраинского родительского движения" украинских родителей призвали перестать платить незаконные поборы в школах и садах. По подсчетам ОО «Общественная безопасность и развитие», ежегодно с родителей собирается порядка 1.5 млрд. грн через благотворительные фонды, которые не имеет права проверить никто, кроме самих учредителей.

"Это оборот "черного нала" в природе. Сначала администрации учреждений вводят в заблуждение родителей, говоря, что государство не выделяет средства, а затем предлагают воспользоваться услугами фондов, а не специальных счетов, на которых можно проверить движение каждой копейки целевого благотворительного взноса.

Более того, материальные ценности, приобретенные за счет родителей, часто повторно оплачиваются из бюджетов, потому что не соблюдается процедура приема-передачи и постановки на баланс учреждений этих ценностей. Поэтому в том же Херсоне не хватает 42% бюджета города на сферу образования" – акцентировал глава ОО «Общественная безопасность и развитие» Александр Гуляев.

Данная ситуация вынудила обычных граждан объединиться для защиты своих прав, выступить сообща, что привело к сбою коррупционной системы и во многих случаях решились наболевшие проблемы учреждений, на которые годами безуспешно собирались деньги. Стали ремонтироваться крыши, санузлы, ставиться окна, горсоветом был введен временный мораторий на поборы.

"Мы познакомились с такими же родителями в Киеве, Львове, Харькове, Кировограде, Одессе, Каховке, Кривом Рогу и других городах страны. Проблемы те же, другие только цифры и фамилии. Поэтому сегодня, 10 ноября, мы решили объявить о создании Всеукраинского родительского движения, чтобы начать системную борьбу против коррупции в системе образования, которая является основой и залогом развития любого цивилизованного государства.

Мы убеждены, что победа возможна исключительно благодаря объединению людей, а также правильным алгоритмам юридической, медийной и организационной работы. Один из таких нам удалось разработать и успешно применить в нашем регионе. Однако, коррупцию необходимо искоренять в масштабах страны, поэтому мы определили следующие цели ВБР: сделать должность директоров учебных учреждений выбираемой родителями и педколлективами в пропорции веса голосов 50/50; усилить уголовную ответственность за не целевое и неэффективное использование благотворительных и бюджетных средств; Создать наблюдательные советы при каждом управлении образования из числа родителей, не входящих в родительские комитеты с функциями контроля финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий; благотворительная помощь должна оказываться только через спецсчета учебных заведений.

Мы открыты для предложений и людей, которые понимают, что будущее страны и наших детей зависит от каждого гражданина Украины", - подчеркнул Александр Гуляев.