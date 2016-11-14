Правительство должно принять меры для повышения безопасности на украинских дорогах - активисты

Киев. 14 ноября. УНИАН. Украинское правительство должно принять меры для повышения безопасности и снижения уровня смертности на украинских дорогах.

Об этом в ходе презентации всеукраинской кампании «За безопасные дороги» в информагентстве УНИАН сообщил сопредседатель совета Реанимационного пакета реформ Тарас Шевченко.

"Представьте, что в Украине каждый месяц разбивался большой пассажирский самолет. Именно так мы можем представить смертность, которая у нас на дорогах. Если бы разбивались самолеты, внимание и политиков, и общества было бы в сотни раз больше, - сказал Шевченко. - Трудно представить, что при таком уровне смертности, когда на дорогах погибают тысячи людей, государство не принимает никаких мер. Именно поэтому мы решили объединиться в кампанию, целью которой является снижение уровня смертности и травматизма на дорогах".

Согласно отчету, представленному на пресс-конференции, за 10 месяцев в Украине количество пострадавших в ДТП составило 21 тыс. человек, а погибло на украинских дорогах более 2,5 тыс. человек. В частности, из-за превышения скоростного режима погибло 717 человек, еще 209 - от вождения в нетрезвом виде.

"Мы знаем из международного опыта, что есть ключевые факторы, которые больше всего влияют на смертность. В первую очередь - это превышение скорости и использование ремней безопасности. Именно для того, чтобы быстро достигнуть изменений, мы решили, что наша кампания в первую очередь будет сосредоточена именно на этих двух факторах", - сказал Шевченко.

Он также добавил, что в Украине на данный момент фактически отсутствует контроль за скоростью движения транспорта на дорогах.

"Мы видим решение этих проблем через внедрение автоматизированного контроля, второе - необходимость повышения штрафов за превышение скорости, третий вариант - уменьшение скоростного режима за счет отмены правила "+20 км/час, которые не штрафуются", - добавил Шевченко, добавив, что в городах скоростной режим необходимо привести к европейским нормам в 50 км/час.

Присутствовавший на пресс-конференции народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности автодорожного движения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта Игорь Диденко добавил, что контролировать политику государства по повышению уровня безопасности на дорогах должно украинское общество.

"Единственным контрольным элементом качества работы государства в рамках выполнения политики повышения безопасности дорожного движения должна стать общественность", - сказал Диденко.

По его словам, сейчас в Украине создана межведомственная группа во главе с министром инфраструктуры, которая будет отвечать за политику по повышению безопасности на украинских дорогах.

"Ничего уже придумывать не нужно. Все придумано, нужно только координировать. Нужно иметь четкую статистику. Она на сегодня раздробленная, нету баз данных. Нужно создавать информационное поле, правовое поле", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, также на пресс-конференции народный депутат Мустафа Найем сообщил, что депутаты Верховной Рады рассматривают возможность введения уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

С 14 по 20 ноября в Украине пройдет неделя безопасности дорожного движения.