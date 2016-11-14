Израильская делегация призвала Верховную Раду ратифицировать соглашение о временном трудоустройстве украинских строителей в Израиле (фото, видео)

Киев. 14 ноября. УНИАН. Депутаты Кнессета и израильские дипломаты призвали Верховную Раду ратифицировать подписанное в июне текущего года соглашение о временном официальном трудоустройстве украинских работников в израильской строительной отрасли.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски.

«Мы бы очень хотели, чтобы Украина была среди первых стран, граждане которых смогут работать в Израиле… Следующий этап – это ратификация договора, она необходима для продолжения совместной работы, и мы очень надеемся, что эта ратификация произойдет в ближайшее время», - сказал Белоцерковски.

Он отметил, что нехватка рабочих в строительной отрасли в Израиле составляет около 30 тыс. человек. По его словам, это лишь первый протокол к договору о трудоустройстве украинцев в Израиле. В случае успешной его имплементации, могут быть подписаны соответствующие протоколы и в отношении рабочих других специальностей.

Пока же, в случае ратификации соглашения, на работу в Израиль при поддержке Государственной службы занятости будут отбирать рабочих 4 специальностей: плиточников, штукатуров, арматурщиков и опалубщиков.

Депутат Кнессета Израиля, председатель группы межпарламентских связей Израиль-Украина Тали Плосков сообщила на пресс-конференции, что договор между двумя странами пока не имеет срока окончания, это лишь первый этап сотрудничества. Также в протоколе к договору не будет указана точная цифра количества рабочих, которых Израильская сторона обязуется принять, хотя представители Украины настаивают на этом.

«Мы не можем этого сделать по нескольким причинам. В Израиле ведутся похожие переговоры и с другими странами тоже. Совсем недавно такой договор начал работать с Молдовой, и 5 тыс. работников строительной отрасли уже приехали в Израиль. Также мы заключили договоры с Румынией и Болгарией, идут переговоры с Беларусью и Китаем. То есть мы одновременно работаем в нескольких направлениях, потому что нам нужны строительные работники», - сказала Тали.

Народный депутат Украины, руководитель группы по межпарламентским связям с Государством Израиль Георгий Логвинский отметил в ходе пресс-конференции, что накануне состоялась встреча представителей Украины с израильской делегацией, во время которой обсуждались детали процесса трудоустройства украинцев. По словам депутата, из-за разногласий относительно положений протокола украинский парламент до сих пор не ратифицировала документ.

«Мы договорились, что работаем настолько быстро, насколько это возможно… И я думаю, что в ближайшее время мы увидим результаты этого сотрудничества», - сказал Логвинский.

По его словам, основными вопросами обсуждения стали вопросы социальной защиты граждан Украины. Так, стороны договорились, что украинцы получат все социальные гарантии, которые имеются у израильских рабочих. Это включает медицинскую страховку и возможность повышения зарплаты в случае успешного завершения контракта и его продления на следующий год. Отмечается, что минимальная зарплата рабочих будет составлять 1100 евро в месяц. Также Украина обязуется учитывать срок контракта в общий стаж работы гражданина.

Как сообщал УНИАН, 7 июня 2016 года Украина подписала соглашение с Государством Израиль о временном официальном трудоустройстве украинских работников в израильской строительной отрасли.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в дальнейших планах правительства Украины прорабатывать возможность подобных соглашений по другим специальностям, что в итоге приведет к полной либерализации взаимоотношений стран на уровне рынков труда.

Украина рассматривает Израиль как одного из важнейших экономических партнеров и намерена подписать Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем до конца 2016 года.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/69110