Израиль предлагает отбирать украинских строителей для работы за границей при помощи компьютера для минимизации коррупционных рисков – посол Израиля (фото, видео)

Киев. 14 ноября. УНИАН. Представители Израиля предлагают отбирать украинских рабочих, которых в рамках соглашения между странами планируется трудоустроить в израильской строительной отрасли, при помощи компьютера, чтобы минимизировать коррупционные риски.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски.

«Почему Израиль настаивает на такой системе? Единственная причина – это то, что мы хотим максимально повысить прозрачность и уменьшить возможность коррупционных схем», - сказал Белоцерковски.

Он отметил, что такую систему отбора иностранных работников Израиль использует на постоянной основе.

Народный депутат Украины, руководитель группы по межпарламентским связям с Государством Израиль Георгий Логвинский отметил в ходе пресс-конференции, что израильская сторона предлагает создавать реестр работников строительных специальностей, которых будут специально подготавливать при поддержке Государственной службы занятости, а потом из этого списка компьютер будет случайным образом выбирать тех, кто будет трудоустроен в рамках соглашения между странами.

«Фактически между работодателем и работником нет никакой связи. Отдельный государственный орган проходит проверку, набирает сотрудников, и фактически конечное решение о том, кто поедет работать в Израиль, принимает компьютер, случайным образом выбирая человека», - пояснил Логвинский.

Он добавил, что израильская сторона предлагает также, чтобы из всех работников в будущей базе компьютер выбирал не более 75% человек, что также должно минимизировать риск сговора между любыми сторонами процесса отбора и трудоустройства.

По словам депутата, украинская сторона не поддерживает такой формат, поскольку более правильным считает метод, когда сотрудников будут отбирать представители работодателей из строительной отрасли Израиля.

Как сообщал УНИАН, 7 июня 2016 года Украина подписала соглашение с Государством Израиль о временном официальном трудоустройстве украинских работников в израильской строительной отрасли.

14 ноября представители Кнессета Израиля и компаний строительной отрасли прибыли делегацией в Украину для обсуждения с депутатами Верховной Рады протокола к соглашению, а также призвали украинских парламентариев ускорить его ратификацию.

Как отметил посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски, общая потребность в рабочих в строительной отрасли Израиля составляет около 30 тыс. человек.

Однако, по его словам, Израиль уже подписал подобные соглашения о трудоустройстве иностранцев с рядом государств, а также ведет переговоры еще с некоторыми странами.

В случае ратификации соглашения, на работу в Израиль при поддержке Государственной службы занятости будут отбирать рабочих 4 специальностей: плиточников, штукатуров, арматурщиков и опалубщиков.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/69110