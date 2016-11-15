С начала года в результате рейдерских захватов в Украине уничтожено около 2 тыс. фермерских хозяйств – глава Аграрной партии

Киев. 15 ноября. УНИАН. С начала текущего года в результате рейдерских захватов в Украине было уничтожено около 2 тысяч сельскохозяйственных предприятий, вследствие чего около 40 тыс. фермеров потеряли свою работу, сообщил глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик на пресс-конференции в УНИАН.

«С начала года было уничтожено почти 2 тыс. фермерских предприятий по всей территории нашей страны. По информации профильных ассоциаций, около 40 тыс. людей потеряли рабочие места», - сказал он.

Больше всего захватов в этом году, по данным эксперта, произошло в Кировоградской, Волынской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

«В одной только Хмельницкой области за последние месяцы рейдерским атакам подверглись почти 200 фермерских хозяйств», - сказал Скоцик.

При этом он отметил, что со временем количество рейдерских нападений на отечественных аграриев только возрастает. По словам эксперта, вызвано это нагнетанием ситуации вокруг снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Глава Аграрной партии сообщил, что гектар земли в Украине стоит очень дешево по сравнению с европейскими странами. Потому злоумышленники, понадеявшись на открытие рынка земли с 1 января следующего года, планировали перепродать захваченные земли по значительно более высокой цене и, таким образом, получить большую прибыль.

«Корпоративные права сельскохозяйственных предприятий на гектар земли в Украине сегодня стоят в среднем 300-500 долл., а гектар земли в соседней Польше – 13-15 тыс. долл. Многие дельцы посчитали, что, если заставить фермера сегодня перепродать корпоративные права на его предприятие, или попросту вытеснить его с его же земли, очень быстро можно было бы в январе-феврале следующего года продать землю за 3-7 тыс. долл. и заработать на этом огромные деньги», - отметил Скоцик.

С целью урегулирования сложившейся ситуации он предложил разработать полный пакет законов в земельной сфере и выработать четкий механизм открытия земельного рынка. По его словам, это необходимо для того, чтобы обезопасить украинских фермеров от возможных незаконных действий со стороны недоброжелателей после отмены моратория. Также эксперт предложил усовершенствовать систему налогообложения украинских аграриев и подчинить местную полицию местным общинам. А до тех пор он посоветовал аграриям защищать себя самостоятельно, отметив, что подобные примеры самоорганизации фермеров в нашей стране уже существуют.

Сопредседатель союза «Бобринецкий загон самообороны «Кировоградские ковбои» Юрий Крутько, также присутствовавший на пресс-конференции, сообщил, что после очередного нападения на сельхозпредприятие в Кировоградской области фермеры взяли в руки оружие и объединились для защиты своей земли.

«Мы собрались через несколько дней после этого случая (рейдерского нападения – УНИАН), мы решили создать свой отряд самообороны... Мы проводили учения», - сказал он.

По состоянию на сегодня, по словам Крутько, формирование «Кировоградские ковбои» насчитывает около 300 вооруженных фермеров, при этом все их оружие легально и зарегистрировано.

Фермер Игорь Волошенюк на пресс-конференции сообщил, что в Украине существует множество примеров, когда злоумышленники пытались захватить земли фермеров, используя при этом разные методы. Распространенными способами давления на землевладельцев является резкое поднятие цены за аренду земли, которую фермер не может оплатить, а также судебные махинации.

«Люди должны организоваться, ни на кого не рассчитывать, только они сами смогут защитить то, что они нажили», - подытожил Волошенюк.

Как сообщал УНИАН, 11 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что случаи земельного рейдерства, когда собственников земельных паев лишают собственности незаконным образом, недопустимы и должны быть полностью исключены.

6 октября Верховная Рада приняла за основу и в целом разработанный при участии Министерства юстиции закон, который позволит снизить количество рейдерских атак на украинские предприятия. Основными нововведениями закона являются внедрение нотариального заверения подписей главы и секретаря общего собрания акционеров компании при регистрации изменений юрлица; нотариального заверения подписей на уставных документах, распределяющем балансе, заявления о выходе из общества; уголовной ответственности регистраторов за неправомерные действия при перерегистрации собственности.

Фото с пресс-конференции в УНИАН : http://photo.unian.net/rus/themes/69131