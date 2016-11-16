Правительственный комитет рассмотрит законопроект об органической продукции и в течение 2-3 недель внесет его в Раду - Минагропрод (фото, видео)

Киев. 16 ноября. УНИАН. Правительственный комитет по вопросам аграрной политики завтра рассмотрит законопроект о внесении изменений в действующий закон о производстве и обращении органической продукции в Украине, и в течение 2-3 недель внесет его в парламент, сообщил директор департамента продовольствия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Николай Мороз в ходе круглого стола в рамках специального проекта «УНИАН-АГРО».

«В мае этого года мы отправили финальную версию нового проекта закона о производстве органической продукции на согласование центрального органа исполнительной власти. После этого законопроект был внесен в Кабинет министров Украины. Завтра он будет рассмотрен на правительственном комитете, то есть, мы надеемся, что в течение 2-3 недель этот законопроект будет внесен в Верховную Раду», - сказал он.

Мороз отметил, что соответствующий законопроект разрабатывался уже давно. Для этого была создана рабочая группа при участии представителей министерства и общественных организаций. По мнению представителя ведомства, разработанный законопроект позволит приблизить украинское законодательство в отрасли органического производства к европейским нормам. Также он даст возможность установить общие требования к производству органической продукции в нашей стране, в том числе, требования относительно севосмен, обработки грунта, семенного материала, удобрения сельхозкультур, использования средств защиты растений.

Кроме того, этот документ призван устранить недостатки действующего законодательства в сфере органического производства.

«Действующий закон имеет определенные недостатки. Одним из удерживающих факторов развития органического производства в Украине является именно действие этого закона», - пояснил Мороз.

Присутствовавший в ходе круглого стола народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Алексей Мушак добавил, что депутаты поддерживают этот законопроект, и готовы его принять, как только он будет вынесен на голосование.

«Противников у этого законопроекта не будет, проблема заключается только в том, чтобы включить его в повестку дня и найти для него место», - сказал Мушак.

По его оценкам, проект закона может быть принят в течение полугода после его внесения в стены парламента.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Кабинет министров утвердил детальные правила производства органической продукции растительного происхождения, что позволит установить общие требования к ее выращиванию и сертифицированию на экспорт.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития призвал украинских аграриев наращивать производство сертифицированной органической пищевой продукции, в которой очень заинтересованы потребители Евросоюза и других стран.

По данным Федерации органического движения Украины, наша страна занимает 22-е место в мире по площадям, занятым под органическим производством. Украинские фермеры, которых насчитывается более 210, выращивают биопродукцию на 410 тыс. га. При этом рынок внутреннего потребления органической продукции в Украине по итогам текущего года вырастет на 17,6% - до более чем 20 млн евро.

Фото с круглого стола: http://photo.unian.net/rus/themes/69160