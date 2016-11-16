Рынок внутреннего потребления органической продукции в Украине по итогам года вырастет на 18% и превысит 20 млн евро – эксперты ( фото, видео)

Киев. 16 ноября. УНИАН. Рынок внутреннего потребления органической продукции в Украине по итогам текущего года вырастет на 17,6% - до более чем 20 млн евро с 17 млн евро в прошлом году, сообщил глава правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов в ходе круглого стола в рамках специального проекта «УНИАН-АГРО».

«Сектор развивается, обретает более четкие очертания и становится заметным как в самой Украине, так и за ее пределами… Рынок потребления органических продуктов, который в прошлом году достиг 17 млн евро, согласно нашим ожиданиям, в этом году пересечет отметку в 20 млн евро», - сказал он.

Милованов добавил, что в нашей стране насчитывается более 210 сертифицированных органических предприятий, как малых, так и больших, которые выращивают биопродукцию на 410 га.

По данным эксперта, отечественная органическая продукция имеет большой потенциал экспорта на рынки ЕС, особенно в Германию, и в страны Азии.

«Есть большой потенциал для сбыта нашей продукции на азиатские рынки. Сейчас идет подготовка к экспорту нашей продукции в Японию. Также в прошлом году 4 наших производителя поставляли свою продукцию в Сеул. В этом году впервые экспорт осуществили полтавские производители органического зерна в Новую Зеландию», - добавил он.

По словам Милованова, несмотря на то, что количество органических предприятий в Украине растет, у нас по-прежнему есть ниша для появления новых производителей.

«Не заполнена еще ниша производителей овощей, фруктов, ягод, также молочной и мясной продукции», - отметил он.

Милованов добавил, что производителю, который намерен реализовывать органическую продукцию, необходимо иметь специальный сертификат. В среднем, получение разрешительного документа обходится отечественным предприятиям в 5-10 тыс. грн.

«Если речь идет о небольшом домохозяйстве, сертификация стоит около 5-6 тыс. грн в год. Что касается большого производства, то это десятки тысяч гривен», - сказал эксперт.

При этом он отметил, что стоимость зависит также от того, на получение стандартов каких стран претендует производитель, а также от видов инспектируемой продукции.

Директор сертификационного органа «Органик Стандарт» Сергей Галашевский, принимавший участие в обсуждении в ходе круглого стола, добавил, что получение сертификата органического производителя происходит в три этапа. Сначала производителю необходимо ознакомиться со всеми существующими нормами органического производства. После этого он должен внедрить все необходимые требования у себя на предприятии. В среднем, по словам эксперта, этот процесс занимает около 2-3 лет. Заключительный этап – это выполнение всех наставлений и рекомендаций, предписанных органом сертификации.

«Это три составляющие успешного прохождения сертификации. Как результат, производитель получает сертификат, который позволяет ему реализовывать продукцию на рынке. Он имеет право заявить, что он органический производитель, и рассчитывать на премиальную надбавку», - отметил Галашевский.

Как сообщал УНИАН, по данным Федерации органического движения Украины, наша страна занимает 22-е место в мире по площадям, занятым под органическим производством. Объемы экспорта органической продукции из Украины превышают внутреннее потребление и в последние годы колеблются в пределах от 35 до 50 млн евро. Украина экспортирует в основном органические зерновые, бобовые, масличные культуры, а также дикорастущие ягоды, грибы и орехи. Наращиваются поставки круп, молочной продукции и соков.

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено развивать производство органической продукции, чтобы к 2020 году довести долю такой продукции в валовом сельхозпроизводстве до 3%.

Фото с круглого стола: http://photo.unian.net/rus/themes/69160