За два года работы нынешней ВР только 14 депутатов не пропустили ни одного заседания своего комитета - ОПОРА

Киев. 17 ноября. УНИАН. За два года работы нынешнего состава Верховной Рады только 14 народных депутатов не пропустили ни одного заседания своего комитета.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил аналитик Гражданской сети ОПОРА Анатолий Бондарчук.

«Мы насчитали всего 14 парламентариев, которые не пропустили ни одного заседания своего комитета», - сказал он.

В то же время аналитик сообщил, что ни разу на заседании комитета, членами которого они являются, не присутствовали депутаты Вячеслав Богуслаев, Юрий Бойко и Александр Пресман. Только один раз на заседании комитета были Михаил Добкин, Константин Живаго и Андрей Билецкий.

Активнее всего, по словам Бондарчука, депутаты посещают заседания Комитета по вопросам науки и образования, Комитета по вопросам свободы слова и информации и Комитета по вопросам регламента и организации работы ВР.

Самая низкая посещаемость парламентариев на заседаниях Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, Комитета по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений и Комитета по вопросам правовой политики и правосудия.