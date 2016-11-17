Парламентские комитеты с начала каденции нынешней ВР разработали более 15 тыс. законопроектов – ОПОРА

Киев. 17 ноября. УНИАН. С начала каденции Верховной Рады восьмого созыва 27 парламентских комитетов разработали 15 тыс. 284 законопроекта.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила аналитик проекта РАДА гражданской сети ОПОРА Анастасия Константиновская.

«Больше всего законопроектов, зарегистрированных в ВР в первые два года работы Рады нового созыва, касались сферы компетенции Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики – 719 законопроектов, Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности - 478, Комитета по вопросам бюджета – 395, Комитета по вопросам правовой политики и правосудия – 385 и Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения – 257 законопроектов. Меньше всего законопроектов зарегистрировали в Комитете по вопросам информатизации и связи - 27, в Комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции – 42 и Комитете по вопросам культуры и духовности – 49», проинформировала она.

Аналитик также отметила, что больше всего законопроектов, которые стали законами, касались компетенции Комитета по иностранным делам.

«Так, 68% зарегистрированных законопроектов в этом комитете стали законами, в Комитете по вопросам европейской интеграции этот процент составляет 65%, а Комитет по вопросам регламента и организации работы ВР, Комитет по вопросам транспорта и Комитет по вопросам здравоохранения показали наихудшие результаты по критерию законопроектов, ставших законами. В среднем этот показатель колеблется от 1 до 4%», - отметила аналитик.