В Украине весной планируется запуск национального сервиса по оказанию помощи в прекращении курения

Киев. 17 ноября. УНИАН. В Украине ориентировочно в марте 2017 года должен заработать национальный сервис по предоставлению профессиональной помощи в прекращении курения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор проектов общественной организации «Жизнь» Екатерина Рымаренко.

По ее словам, на этот момент сервис только начинают создавать.

Рымаренко подчеркнула, что проект - это совместная инициатива Министерства здравоохранения Украины и Бюро ВОЗ в Украине, которая внедряется ОО «Жизнь» при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества в рамках проекта «Неинфекционные заболевания: профилактика и укрепление здоровья в Украине».

По словам эксперта, сервис помощи в отказе от курения - это система, состоящая из двух компонентов: телефонной «горячей линии» для курильщиков и веб-сайта, на котором будет размещена профессиональная информация.

«Оба эти компонента будут интегрированы в единую систему при помощи современных технологий. И это позволит не только оказывать качественную помощь курильщикам, которые будут обращаться к этому сервису, но также и поможет получить информацию о реальных потребностях и пожеланиях курильщиков, и, соответственно, настроить систему таким образом, чтобы она полностью этим пожеланиям и ожиданиям соответствовала», - отметила Рымаренко, выразив надежду, что таким образом налаженный сервис быстро даст ожидаемые результаты.

«Мы ориентируемся на то, что во второй половине марта мы уже будем готовы запустить сервис для доступа пользователей. То есть предварительно ставим такие сроки», - сказала Рымаренко.

Как отметила специалист по неинфекционным заболеваниям Бюро ВОЗ в Украине Наталия Король, ВОЗ трактует употребление табака как заболевание.

Согласно обнародованным на пресс-конференции данным исследований, на сегодняшний день в Украине курильщиками являются 24% взрослого населения, из которых 42% - мужчины и 9% - женщины. Среди тех, кто курит, 12% - подростки в возрасте 15-17 лет.

Король заявила, что создание такой «горячей линии» для помощи украинцам в желании бросить курить - это значительный и новейший шаг не только в имплементации стратегии ВОЗ по преодолению «табачной эпидемии», но и новейший шаг в развитии общественного здоровья, поскольку проект сфокусирован на профилактику, а не на лечение заболевания.

Она подчеркнула важность осведомленности первичного звена медиков о работе создаваемого сервиса. «Потому что можно так порекомендовать, что курильщик не пойдет и сделает все, чтобы не общаться с психологами и не пользоваться этой линией», - пояснила она. Поэтому, по ее словам, будут организованы в 7 регионах Украины специальные курсы для медиков, на которых будут учить, как правильно разговаривать с курильщиками и рекомендовать обратиться к сервису.

«Сервис привлек новейшие технологии, используемые как в странах-соседях, так и в заокеанских странах. В частности, в Японии очень развит этот сервис. И, конечно, мы увидим связь очень быстро. Буквально через год мы увидим связь и в употреблении, и в показателях заболеваемости острыми сердечными и бронхолегочными заболеваниями», - сказала представитель Бюро ВОЗ в Украине.

Как отмечалось также на пресс-конференции, до сих пор только 2% тех, кто раньше пытался бросить курить, получили консультацию или помощь врача, и это преимущественно курильщики старшего возраста с хроническими заболеваниями, вызванными употреблением табака. По данным исследований, 68% взрослых украинцев хотели бы избавиться от никотиновой зависимости, 40,5% курильщиков пробовали бросить курить, но только 6,7% смогли это сделать.

Следовательно, по словам Рымаренко, профессиональная помощь в отказе от курения является достаточно актуальной для украинских курильщиков.

Главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка отметил, что бросить курить не поздно в любом возрасте и при любом состоянии здоровья и заболеваниях, поскольку никотиновая зависимость является одним из основных факторов риска возникновения многих смертельных недугов, которые настигают и калечат человека. Он подчеркнул, что отказ от курения имеет огромное положительное значение как для самого курильщика, так и для общества в целом.

«Сегодня мы наконец пришли к пониманию того, что болезнь дешевле предотвратить, чем лечить. Помощь курильщикам в прекращении курения – это важный вклад в предотвращение различных заболеваний. Если курильщик будет иметь доступ к профессиональной помощи, это повысит его шансы отказаться от курения. Поэтому разработка сервиса крайне важна, и Министерство здравоохранения приветствует подобные инициативы», - сказал главный специалист отдела координации с другими центральными органами исполнительной власти и министерствами Управления общественного здоровья Минздрава Олег Дудин.

Рымаренко пояснила, что после полноценного запуска сервиса и налаживания его эффективной работы ОО «Жизнь» предполагает передать его Минздраву, и сейчас ведутся соответствующие переговоры с ведомством.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/69183