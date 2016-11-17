Переход украинского бизнеса на европейские техстандарты будет затратным, но инвестиции окупятся в будущем - представительство ЕС (фото, видео)

Киев. 17 ноября. УНИАН. Переход украинского бизнеса на европейские технические стандарты будет затратным шагом, однако он обеспечит высокую конкурентность украинской продукции, а затраты станут инвестициями в будущий экономический рост и рабочие места.

Об этом заявил председатель торгового сектора Представительства ЕС в Украине Николас Бердж на круглом столе в рамках проекта #EUkrаine.

«Много разговоров ведется о больших затратах при переходе на европейские техстандарты. Невозможно перейти с одного уровня стандартов на другой уровень стандартов без затрат. Но я бы назвал это инвестициями в будущее, а не затратами», - сказал он.

Также Бердж отметил, что пример России демонстрирует важность перехода на современные стандарты производства, поскольку в этой стране до сих пор действуют советские ГОСТы.

«Вы знаете хоть одну всемирно известную российскую компанию, кроме «Газпрома»? Старые технические стандарты делают продукцию неконкурентоспособной», - подчеркнул глава торгового сектора представительства ЕС.

В то же время, вице-президент Академии строителей Украины, директор Всеукраинского центра государственно-частного партнерства Виктор Лещинский, присутствовавший на круглом столе, подчеркнул, что переход на европейские техстандарты компаний, которые ориентированы в первую очередь на внутренний рынок, может значительно повысить стоимость продукции.

«Если бы все строители перешли на европейские технические стандарты, то квадратный метр жилья в Украине стоил бы 2-3 тыс. долл.», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 января 2015 года приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия.

Законом предусматривается объединить нормы законов "О подтверждении соответствия", "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" и декрета Кабинета министров от 10 мая 1993 года № 46-93 "О стандартизации и сертификации", одновременно определяя их как утратившие силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины.

С 1 января 2016 года в Украине было отменено около 13 тысяч технических стандартов, принятых до 1992 года.

Фото участников круглого стола: http://photo.unian.net/rus/themes/69188