Европейский Союз помогает финансировать переход Украины на европейские стандарты производства - Минэкономразвития (фото, видео)

Киев. 17 ноября. УНИАН. Европейский Союз выделяет техническую помощь для финансирования перехода Украины на европейские стандарты производства, что должно снизить затраты бизнеса на внедрение европейских правил производства для выхода на зарубежные рынки.

Об этом сообщила заместитель директора департамента – начальник управления технического регулирования по вопросам стандартизации и оценки соответствия Министерства экономического развития и торговли Наталья Старикова в ходе круглого стола в УНИАН в рамках проекта #EUkraine на тему: «Выгоды и проблемы украинской экономики при переходе на европейские технические стандарты».

«В мире финансирует разработку стандартов в основном бизнес. Но сейчас у нас есть и бюджетная программа в Министерстве экономического развития и торговли, есть и европейская техническая помощь, которая составляет 38 млн евро, и часть из этих денег направлена на перевод стандартов на украинский язык», - сказала Старикова.

Она отметила, что в 2015 году Кабинет министров по рекомендации Министерства экономического развития и торговли постановил отменить почти 15 тыс. ГОСТов, принятых до 1992 года. Но, учитывая то, что это составляет около половины всех нормативных документов Украины и они влияют на производителей, было решено их отменять постепенно – до 1 января 2019 года.

При этом Старикова пояснила, что использование стандартов является добровольным для производителей. Это может повлечь за собой дополнительные затраты на переоборудование и изменение процессов производства. Однако это откроет им доступ на мировые рынки.

Государство же берет на себя затраты на гармонизацию отечественных и европейских стандартов.

Главным органом, отвечающим за гармонизацию, является госпредприятие «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (УкрНИУЦ).

И. о. руководителя УкрНИУЦ Дмитрий Сазонов сообщил во время круглого стола, что согласно программе правительства в 2016 году его учреждение должно гармонизировать 1 тыс. евростандартов.

«Из этой тысячи мы уже приняли 860 документов. И с таким темпом, до конца года, я вас уверяю, мы будем иметь более 1 тыс. стандартов в текущем году», - сказал Сазонов. При этом в 2015 году было гармонизировано более 1,5 тыс. стандартов. Всего же на сегодня в Украине приняты почти 3 тыс. евростандартов, тогда как в Европе их действует около 20 тыс.

Утверждение новых стандартов происходит путем утверждения их на английском языке или в переводе на украинский. За переведенный экземпляр производителям придется заплатить до 500 грн, тогда как английский является бесплатным.

Как отметил эксперт в сфере технического регулирования Максим Калеников, процесс гармонизации происходит недостаточно быстро, а количество переведенных стандартов остается крайне малым.

«За 2015 год было принято чуть менее 2 тыс. стандартов, при этом было переведено на украинский язык до 500 стандартов. Фактически мы принимаем стандарты на английском языке и меняем лишь титульную страницу и тратим на это деньги», - сказал Калеников.

Он также отметил, что стандарты крайне быстро меняются, поэтому важно регулярно их пересматривать и актуализировать.

Представитель компании «ЭЛВАТЕХ», занимающейся научным приборостроением, Александр Доронин отметил, что в Украине все еще отсутствуют лаборатории, способные проводить все необходимые тесты. Поэтому компаниям часто приходится делать это за рубежом.

«Чтобы сертифицировать свою продукцию, нам нужно было пройти испытания нашей продукции. У нас сертифицированных центров в Украине не так много. Не все они аккредитованы на проведение нужных испытаний. Поэтому часть испытаний мы смогли провести в Украине, а часть нам пришлось проводить в Словакии», - сказал Доронин.

По его словам, процедура стоила в 2008 году несколько тысяч евро. Также необходимо было организовать доставку оборудования в нужную лабораторию.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 января 2015 года приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия.

Законом предусматривается объединить нормы законов "О подтверждении соответствия", "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" и декрета Кабинета министров от 10 мая 1993 года № 46-93 "О стандартизации и сертификации", одновременно определяя их как утратившие силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины.

В Минэкономразвития отметили, что внедрение европейских технических стандартов позволит уменьшить расходы бизнеса, который в настоящее время вынужден получать сертификаты и лицензии в официальных органах стран ЕС.

Фото участников круглого стола: http://photo.unian.net/rus/themes/69188