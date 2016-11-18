В Киеве стартует проект по ранней диагностике рака "Шаг к жизни. Проверь себя"

Киев. 18 ноября. УНИАН. В поликлиниках Киева с субботы, 19 ноября, стартует социальная акция по ранней диагностике рака «Шаг к жизни. Проверь себя».

Как сообщили участники пресс-конференции в УНИАН, в рамках акции планируется бесплатно обследовать 5 тысяч киевлян на выявление онкозаболеваний.

В столице будут организованы консультации врачей-онкологов, маммологов, эндокринологов, гинекологов, хирургов, отоларингологов, урологов, дерматологов. Цель осмотров - раннее выявление онкологических заболеваний.

По словам президента Национальной академии медицинских наук Украины Виталия Цимбалюка, ежегодно в Украине рак обнаруживают у 150 тысяч человек. «Показатели смертности в результате рака – 90 тысяч человек ежегодно, ежедневно - 260 пациентов, из них 30% - люди трудоспособного возраста. Ежедневно диагностируется рак у 460 украинцев. Особый прирост уровня заболеваемости раком молочной железы у женщин», - сказал Цимбалюк.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Олег Мусий подчеркнул, что профилактическая акция будет проходить в выходные дни. «Акция организована и поддерживается Всеукраинским врачебным обществом. Подобные акции - в русле будущих изменений в здравоохранении. В программе реформ Комитета ВР предусмотрено, что профилактика будет основной парадигмой будущей системы здравоохранения. В прошлом году было обследовано около 5500 киевлян. У 300 из них были обнаружены предварительные симптомы онкологических заболеваний. Более 200 человек были направлены в специализированные центры, где была диагностирована онкологическая патология на первых стадиях. Это дало возможность сэкономить семейные бюджеты, потому что это значительная нагрузка - и психологическая, и финансовая. Поскольку государственная программа по онкологии выполняется на 30%», - сказал Мусий.

Он сообщил, что акция состоится при содействии спонсоров - компании «Санофи-Авентис Украина» и «Медстар солюшенс». «Эти компании бесплатно передали дерматоскоп для исследования кожных образований. Это позволит выявлять агрессивную форму рака - меланому на ранней стадии», - пояснил Мусий.

Главный врач Киевского городского клинического онкологического центра Александр Клюсов подчеркнул, что, чем раньше будет поставлен диагноз, тем менее травматичным будет лечение.

«За рубежом, в США и странах Европы диагностика рака молочной железы на первой стадии - около 90%. Мы не можем похвастаться такими результатами. В Киеве выявление рака этой локализации на ранних стадиях - 70%, в регионах не дотягивает и до 50%. Большинство женщин приходят к нам с запущенными формами. Отсюда и результат лечения. На ранней стадии затраты государства - от тысячи до 10 тысяч гривен, на поздних стадиях эти затраты - полмиллиона гривен, а результаты по затратам - и моральным, и материальным, и физическим - несопоставимы», - отметил врач.

Участники пресс-конференции сообщили, что обследование будет проходить во всех районах столицы.

Первые консультации пройдут завтра, 19 ноября, с 10 до 13 часов по адресам: Голосеевский район - проспект Голосеевский, 59-а; Печерский район - ул. Подвысоцкого 13; Шевченковский район - ул. Саксаганского, 100; Святошинский район - ул. Петра Куринного, 2; Соломенский район - ул. Гарматная, 36.