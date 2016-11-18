Парасюк заявляет, что является фигурантом 10 уголовных дел
Киев. 18 ноября. УНИАН. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк заявляет, что является фигурантом 10 уголовных дел.
Об этом он заявил во время круглого стола в УНИАН, инициированного общественной организацией «Слово и дело».
"Я за свою недолгую карьеру народного депутата имею 10 уголовных дел. Не мне судить, заслуженные или незаслуженные, но я хочу сказать, что очень неправильно ставить все под одну линейку", - заявил он.
Парасюк констатировал, что стал политиком в результате победы Революции достоинства и появления определенного социального лифта в Украине.
"Хоть я стою в жесткой конфронтации с Администрацией президента Порошенко, но я хочу сказать, что в Украине запустилось формирование гражданского общества. Люди начали играть роль в создании государства, в написании законов, в контроле власти", - добавил депутат.
Как сообщалось, 22 сентября в помещении одного из телеканалов Киева произошла драка между Парасюком и депутатом от "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом. Позже Парасюк повредил автомобиль, которым пользуется Вилкул.
Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса из-за драки депутатов.