Эксперты проанализировали выполнение обещаний украинских политиков, которые они давали во время Революции Достоинства
Киев. 18 ноября. УНИАН. Политические эксперты проанализировали выполнение обещаний украинских политиков, которые они давали во время Революции Достоинства, и пришли к выводу, что большинство обещаний выполнены только формально и могут быть по-разному интерпретированы.
Об этом заявил политический эксперт ОО "Слово и дело", кандидат философских наук Валентин Гладких во время круглого стола в УНИАН, организованного этой общественной организацией.
По его словам, ОО "Слово и дело" решила промониторить обещания, которые прозвучали на Майдане Незалежности от украинских политиков, и насколько они были выполнены.
«Все обещания, которые давались на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства, можно разделить на две большие группы: тактические обещания и стратегические обещания. Тактические обещания, например, о выходе на мирное сопротивление или об освобождении или захвате админпомещений. Мы такие обещания обсуждать не будем. Мы будем обсуждать второй вид обещаний политиков на Майдане - это те обещания, которые касались жизни после того, как Майдан победит. Если эти обещания проанализировать, то их можно разделить на две большие группы - формализованные и концептуальные», - сказал Гладких.
«Если говорить об обещаниях формализованных - это обещания подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Но если мы поговорим о других концептуальных обещаниях, то с ними ситуация значительно сложнее. Они касались, например, очистки и обновления власти. Закон об очищении власти был разработан, внесен, проголосован и вступил в силу, но выполнил ли он ту функцию, на выполнение которой он был призван? То же касается закона о государственной службе, введение которого должно открыть также определенные социальные лифты для молодых профессионалов и специалистов», - добавил эксперт.
По его словам, большая часть требований и обещаний во время Революции Достоинства касалась борьбы с коррупцией.
«С одной стороны, были приняты соответствующие нормативно-правовые акты и созданы соответствующие институты - НАПК, НАБУ, САП, уже речь идет о создании антикоррупционных судов. Сделано немало, чтобы говорить, что это обещание также была выполнена украинскими политиками, но возникает вопрос, насколько эти институты способствовали уменьшению коррупции в украинском обществе», - отметил Гладких.
Также, добавил он, обещанием Евромайдана было доказать преступность режима экс-президента Виктора Януковича в правовом поле и привлечь к ответственности виновных в массовых убийствах, с чем также возникли проблемы. «Есть множество обещаний, которые якобы выполнены, но по своему содержанию оставляют пространство для интерпретаций, включая обещания, направленные на евроатлантическую интеграцию», - резюмировал эксперт.
Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.
После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч человек.
Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция Достоинства.
В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более 100 человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек.