2 декабря в Одессе состоится VIII церемония вручения международной премии за заслуги и достижения в спорте "Золотой Мангуст" (фото)

Киев. 21 ноября. УНИАН. 2 декабря в Одессе состоится VIII церемония вручения международной премии за заслуги и достижения в спорте "Золотой Мангуст".

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент общественной организации "Мангуст" Магомед Магдиев, «Золотой Мангуст» был основан в Одессе и ежегодно проходит именно в Южной Пальмире. В этом году это будет 8-я по счету премия со дня основания и 5-я с момента получения статуса международной. За весь период проведения премии было награждено около сотни спортсменов, тренеров, меценатов, политиков, общественных и государственных деятелей.

«В этом году в церемонии ожидается участие около 400 гостей из Украины, Беларуси, Азербайджана, Южной Кореи, Грузии, Узбекистана, Армении, Турции, Израиля, Кыргызстана, РФ. Среди них - современные звезды спорта и заслуженные мастера, тренеры, функционеры и меценаты», рассказал вице-президент общественной организации "Мангуст" Лерник Мусаелян

По словам первого вице-президента национального олимпийского комитета Украины, Равиля Сафиуллина ежегодно различные спортивные федерации предлагают кандидатуры на награждение, после чего специальный совет принимает решение о лауреатах.

"С каждым годом география премии расширяется, среди номинантов уже представлены не только наши спортсмены, а так же из соседних стран. Кроме того, хочу отметить, что «Золотой мангуст» объединяет не только спортсменов и тренеров, а и тех кто отдает сердце и душу для развития и популяризации спорта. Побольше бы таких людей, как организаторы, спорт бы в нашей стране достиг самых невероятных высот. Они все правильно делают, это серьезная поддержка для наших спортсменов и тренеров", - сказал Сафиуллин

Соучредитель премии, директор винницкого ювелирного дома "Кимберли" Игорь Ильчишен добавил, что в нынешнем году для церемонии изготовлены по 15 серебряных статуэток и золотых орденов.

"У премии есть традиционные награды - статуэтка и орден. Статуэтка вручается за текущие достижения спортсменов, а орден - за весомый вклад в развитие спорта. Учитывая, что этот год был олимпийским, было принято решение призеров Олимпиады награждать сразу орденами. Это на самом деле "Оскар" в мире спорта. Материалы исключительно драгоценные, и все это символично, ведь люди, которые сделали весомый вклад в имидж страны, должны быть награждены наилучшим образом", - подчеркнул Ильчишен.

В свою очередь вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова отметила важность таких мероприятий для спортсменов. "Бытует мнение, что спортсменов интересует прежде всего материальная сторона вопроса. Но это совершенно не так. Спортсмены больше всего нуждаются в моральной поддержке - чтобы с ними общались, чтобы их приглашали на различные эфиры и праздники. Чем больше праздников спорта, где отмечается успех спортсменов, тем крепче становится наша спортивная семья", - уверена спортсменка.

Как сказала олимпийская чемпионка Афин-2004 в соревнованиях по вольной борьбе Ирина Мерлени, подобные премии нужны спортсменам с психологической точки зрения (ранее она сама становилась обладательницей ордена "Золотой Мангуст"). "По своему опыту скажу, что спортсмену иногда нужно внимание, как и маленьким детям. Потому что спортсмены - это те люди, которые оставляют много энергии на тренировках и соревнованиях. Я помню, что после соревнований всегда чувствовала себя истощенной морально и физически. И в этот момент очень важно, чтобы тебя поблагодарили, чтобы твой труд оценили. Чтобы ты почувствовал, что это нужно не только тебе", - подчеркнула Мерлени.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/69250