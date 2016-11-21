Сборная Украины стала победителем чемпионата мира по хортингу в командном зачете (видео)

Киев. 21 ноября. УНИАН. В Трускавце завершился чемпионат мира по хортингу, где сборная Украины заняла первое командное место.

На счету украинцев 22 золотые, 24 серебряные и 26 бронзовых медалей, сообщил на пресс-конференции в УНИАН один из лидеров команды, чемпион мира Станислав Федоров.

В турнире участвовали представители 14 стран, при этом соревнования проходили в разных возрастных категориях. Минимальный возраст участников-детей от 8 лет. Нынешний чемпионат уже второй по счету в этом молодом виде спорта - первый проходил год назад в Польше. И именно на этом турнире впервые дебютировали дети. Общее количество участников составило до 500 человек.

Як отметил Федоров, "несмотря на то, что хортинг - исключительно наше изобретение, украинская национальная борьба, вид спорта стремительно расширяется как в Украине, так и во всем мире. На сегодняшний день в Украине хортинг охватывает все области и в рядах Федерации находится 10 тысяч человек. В мире хортингом занимаются представители 24 стран».

К сожалению, добавил Федоров, «далеко не все приехали на этот турнир, но этому есть как объективные причины (отсутствие достаточного финансирования), так и субъективные. Представители ряда стран отметили, что их беспокоит политическая ситуация в нашей стране. Даже с учетом того, что Трускавец находится на западе Украины, а боевые действия проходят на востоке, все равно люди отказывались вести даже взрослые команды. Кстати, именно по этой причине было очень мало участников-детей. Их не хотели везти даже представители тех стран, которые прислали взрослые команды. Тем не менее, считаю, что турнир прошел на очень высоком уровне, за что отдельное спасибо местным областным властям - у нас была и развлекательная программа, и непосредственно сам турнир был организован на высоком уровне".

Как спортсмен Федоров добавил, что "очень много эмоций было от нынешнего турнира. Я очень долго готовился, ждал этих соревнований, с мыслью о победе засыпал, с этой же мыслью просыпался. К счастью, мечта реализовалась. Кстати, преимущество нашего вида спорта в том, что можно победить, не принимая участия в непосредственной контактной борьбе - в разделе показательные выступления. В свое время я получил травму и не мог выступать в контактной борьбе, тем не менее смог стать чемпионом мира".

Его партнер по показательному выступлению, также чемпион мира, Роман Кузнецов, совмещающий карьеру спортсмена с тренерской деятельностью, отметил: "Очень позитивный момент, что организаторы соревнований решили расширить программу и допустили к турниру детей. В частности, мои подопечные выступили успешно, завоевали 13 медалей. Для детей это отличный опыт и яркие ощущения праздника".

В свою очередь директор департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бидный поздравил украинских спортсменов с успешным выступлением на турнире, с тем, что они с гордостью несут флаг Украины, презентуют наш национальный вид спорта всему миру. «Хортинг стремительно развивается и поднимает имидж Украины. А федерация по этому виду спорту является образцом для многих национальных федераций", - добавил Бидный.

Говоря о перспективах развития вида спорта, Федоров отметил: "Вход в мировую спортивную семью - это долгий процесс. Сегодня мы контактируем со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международной ассоциацией игр (IWGA). В следующем году планируем подписать соглашение с WADA, процесс идет. И мы надеемся, что обязательно в ближайшее время войдем в мировую спортивную семью. Впрочем, считаю, что наш вид спорта и так уже покорил мир. На турнире в Трускавце была отличная команда из Марокко, приезжали ребята из других стран. Особо отмечу Джеффри Даниэля из США, который выступал в детских соревнованиях. Очень много неожиданных для меня мастеровитых спортсменов приехало из разных стран. Была и команда из России, которая прибыла в составе 5 человек. Ребята были настроены крайне дружелюбно, чисто профессионально. Никаких эксцессов не было. У нас - спорт вне политики".

В 2018-м году чемпионат Европы по хортингу состоится во Франции, а чемпионат мира - в Узбекистане.