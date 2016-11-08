В первый день действия закона о квоте украинских песен в радиоэфире ведущие станции его выполнили - эксперт

Киев. 8 ноября, УНИАН. В первый день действия закона о доле украинских песен в радиоэфире ведущие станции его выполнили.

Об этом сообщил координатор проекта «Становище української мови» («Положение украинского языка») Сергей Стуканов на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он подчеркнул, что были выбраны для мониторинга шесть радиостанций: «Хит ФМ», «Люкс ФМ», «Наше радио», «Шансон», «Авторадио», «Мелодия».

Координатор движения добровольцев «Простір свободи» («Пространство свободы») Тарас Шамайда напомнил, что сегодня вступил в силу закон о минимальной доле песен на украинском языке в радиоэфире, который предусматривает, что доля украинских песен на переходный период ежедневно с 7 до 14 часов и с 15 до 22 часов должна составлять не менее 25%.

По его словам, сегодня с 7 до 14 часов волонтеры движения осуществляли мониторинг радиоэфира.

Стуканов сообщил, что из шести радиостанций пять это требование по 25% выполнили.

«Радиостанции «Мелодия» (34%) и «Шансон» (34,4%), а также радиостанция «Наше радио» (32%) даже превысили показатель 30%, еще две станции – это «Авторадио» (30,6%) и «Люкс ФМ» (26%) показали результат 25%, а радиостанция «Хит ФМ», согласно нашему расчету, немного не дотянула, буквально 0,3% (24,7%). Но это можно отнести к погрешности», - подчеркнул координатор проекта.

При этом он добавил, что 25 октября, то есть за две недели до вступления в силу этого закона, активисты в течение 7 часов мониторили эти же радиостанции.

Стуканов отметил, что тогда «средний показатель по этим радиостанциям был только 10%, и при этом «вытянула» все эти 6 радиостанций, по сути, радиостанция «Люкс ФМ», которая показала уже тогда 20% звучания на украинском языке».

Поэтому, подчеркнул он, необходим контроль за выполнением закона.

По его данным, радио «Шансон» тогда показало 12%, а остальные четыре радиостанции «колебались в районе 5-8%».

«Безусловно, без законодательного урегулирования этой сферы ... ничто не побуждало бы украинские радиостанции увеличивать долю звучания песен на украинском языке», - отметил эксперт.

Он напомнил, что «на протяжении всех четырех предыдущих лет доля песен на украинском языке на ведущих украинских радиостанциях не превышала 5%: в 2011 году это было 4,5%, в 2012 - 3,5%, в 2013 году - жалкие 2%, а в 2014 году - почти 5%».

Стуканов отметил, что сегодня только первый день действия закона, и «радиостанции, конечно же, могли постараться в этот первый день довести количество песен на украинском языке до того, чего требует закон, но совсем не обязательно, что они будут на том же уровне удерживать эти показатели и в дальнейшем».

Как сообщал УНИАН, 16 июня Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций)».

Законом предусмотрено, что телерадиоорганизации в радиовещании должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 35% общего объема песен, которые звучат в эфире в течение суток, в частности, не менее 35% общего объема песен, которые звучат в эфире в промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00.

Однако телерадиоорганизации, на радио распространяющие музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках Европейского Союза, согласно условиям лицензии, составляют не менее 60% общего объема в течение суток, в частности, не менее 60% общего объема песен в каждом промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 25% общего их объема.

Порошенко подписал принятый документ 6 июля.