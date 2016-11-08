Эксперт: Русский язык доминирует в Украине в медиа и сфере услуг, украинский - в образовании и кинопрокате

Киев. 8 ноября. УНИАН. Русский язык доминирует в Украине в медиа и сфере услуг, украинский - в образовании и кинопрокате.

Об этом сообщил координатор движения добровольцев «Простір свободи» («Пространство свободы») Тарас Шамайда на пресс-конференции в УНИАН.

Он представил исследование, основанное на данных государственной статистики, социологии, а также мониторинговых исследований, осуществленных волонтерами во всех регионах Украины.

Шамайда отметил, что, согласно данным исследования, украинский язык является родным для 60% граждан Украины (без учета оккупированных территорий). В то же время русский язык считают родным 15%, оба языка в равной степени - 22%, другой язык - 2%.

По его словам, всегда или преимущественно на украинском языке дома говорят лишь 50% украинцев, на русском - 24%, иногда на русском, иногда на украинском - 25%. На работе и при обучении говорят на украинском только 48%. «Это показывает, что есть определенное давление среды и факторы русификации, которая продолжается на 26-м году независимости Украины», - отметил эксперт.

Координатор проекта «Становище української мови» («Положение украинского языка») Сергей Стуканов сообщил на пресс-конференции, что в Украине телевидение остается в основном, а иногда доминантно русскоязычным.

По его словам, в этом году был проведен мониторинг 7 рейтинговых телеканалов в течение четырех часов в вечерний прайм-тайм (18.00-22.00 по будням и 12.00-16.00 в выходные), который показал, что программы на украинском языке составляют лишь 30,6% времени, на русском - 34,4%, а остальные 35% занимают двуязычные эфиры, во время которых также чаще всего доминирует русский язык.

«На таких каналах, как СТБ, «Украина» и НТН доля украинского языка с 8:00 не превысила 10%. Русский язык сохраняет свое доминирующее положение, и, конечно, что телеканалы - это едва ли не самый большой фактор русификации в нашей стране», - отметил Стуканов.

Шамайда также сообщил, что ситуация в отношении доли газет, которые издаются на украинском языке, не изменилась по сравнению с прошлым годом - почти 62% газет от общего тиража издаются на русском языке.

В то же время он отметил, что в кинопрокате ситуация гораздо лучше - суммарное количество фильмов, дублированных или озвученных на украинском языке, продолжает расти и достигла в 2016 году 88%.

Шамайда также подчеркнул, что образование является одной из сфер, где украинский язык удерживает прочные позиции. В частности, доля школьников, получающих образование на украинском языке, в 2015/16 году достигла 89,5%, увеличившись за год на 0,2%.

Меньше всего школьников учатся на украинском языке в Донецкой области (58%), больше всего - в Ривненской (100%). В Киеве учатся на украинском языке 97% школьников, в Полтавской области - 98%, в Днепропетровской - 81%, в Харьковской 73%, в Одесской области - 69%.

«В отдельных областях происходит падение доли школьников, обучающихся в школах с чисто украинским языком преподавания, в частности, такими негативными примерами являются Одесская, Харьковская и Запорожская области», - сообщил Шамайда.

По итогам мониторинга кафе и ресторанов в 26 городах (все областные центры, кроме оккупированных, а также Кривой Рог, Мариуполь, Краматорск и Северодонецк) только 40% заведений питания имеют украинское вывеску, только в 60% меню напечатано на украинском языке, и только в 49% заведений персонал обслуживает украиноязычных клиентов на украинском языке.

Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация очень отличается в зависимости от региона - в южных и восточных городах украиноязычных клиентов почти всегда обслуживают на русском языке. Кроме того, происходит стремительная латинизация вывесок: 35% заведений питания и 22% магазинов имеют вывески только латинскими буквами, что в 2-3 раза превышает показатели пятилетней давности.

В свою очередь Стуканов отметил, что на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей осуществляется быстрая принудительная русификация, украинский язык вытеснен из всех сфер общественной жизни. По его словам, в этих регионах делопроизводство полностью русскоязычное, в так называемых «ДНР» и «ЛНР» украинский язык называется государственной формально, этот статус никоим образом не отражен в системе образования.

Так, за 2015-2016 учебный год количество часов на изучение украинского языка в этих регионах сократилось с 3-4 часов в неделю до 1 часа в неделю.

«У нас есть данные, что в этом учебном году количество часов сведено до получаса в неделю», - сообщил Стуканов и добавил, что до оккупации в Крыму было 400 украинских классов, а по данным последнего мониторинга осталось не более 37; было 7 украиноязычных школ, а сейчас ни одной не осталось.

По его словам, преподавателей украинского языка массово заставили переквалифицироваться в учителей русского языка.