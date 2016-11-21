Гендерная идеология разрушает семью, считает социолог и публицист из Германии (видео)

Киев. 21 ноября. УНИАН. Известный немецкий социолог и публицист, автор бестселлера «Глобальная сексуальная революция: разрушение свободы во имя свободы» Габриэла Куби считает, что гендерная идеология разрушает семью.

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Опасность гендерной идеологии в Украине».

«Гендерная теория ложная, ненаучная, оторванная от действительности и полна противоречий»,- отметила Куби.

По ее словам, главными целями гендерной революции, в частности, являются постепенная легализация однополых супружеских пар и приравнивание их к традиционным парам мужчины и женщины, искусственное продуцирование детей и покупка их «по частям»: яйцеклетка, сперма, с последующим оплодотворением в пробирке и суррогатным материнством, устранение всех моральных границ для сексуальных практик, сокращение количества населения через контрацепцию и продвижение вымышленного «права человека» на аборт.

«В Украине ситуация лучше, поскольку большинство людей придерживаются традиционных ценностей. Они направлены на то, чтобы страна имела будущее», - сказала Куби.

Она также считает, что демографический кризис – «это программа самоубийства наций». «Мы хотим выйти из этого демографического кризиса, для этого нам нужны большие семьи и много детей, и нам нужно общество, в котором было бы возможно реализовать стремление к любви, глубоко укорененное в сердце каждого человека», - добавила Куби.

По ее словам, европейская культура базируется на семье, а семья базируется на моногамности.

«Гендер - это агрессивная идеология, при чем, порой, очень дискриминационная идеология», - заявил в свою очередь специалист по вопросам семьи и семейных отношений, соавтор законопроектов в области государственной семейной политики, учредитель фонда «Семья» Адриан Буковинский.

«У нас есть много внутренних проблем. Реакцией на эти внутренние проблемы было проведение парламентских слушаний о семье. На последних таких слушаниях в прошлом году были даны рекомендации, прежде всего Кабинету министров, что именно надо делать, чтобы системно решать эти вопросы. Кабмин, анализируя ситуацию, в феврале создал должность уполномоченного по вопросам семьи, который должен был координировать семейную политику страны в соответствии с рекомендациями парламентских слушаний», - сказал Буковинский.

«2 марта Кабмин назначил меня уполномоченным по вопросам семьи, но в течение трех дней оказывалось давление на премьер-министра, которым тогда был Яценюк, и это геополитическое давление заставило изменить решение Кабинета министров и не допустить специалиста к должности исключительно за его убеждения, за то, что человек стоит на позиции, что союз может быть исключительно между мужчиной и женщиной. Это пример этой агрессивной и дискриминационной идеологии», - добавил он.

Куби находится в Украине с 17 по 21 ноября с открытыми лекциями на тему гендера.