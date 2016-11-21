Большинство украинцев опасаются дальнейшего экономического падения и обнищания – опрос (видео)

Киев. 21 ноября. УНИАН. Большинство населения Украины (75,4%) опасается дальнейшего экономического падения и обнищания.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ совместно с British Independent Council of Foreign Relations при финансовой поддержке ассоциации выпускников Robert Gordon University (Великобритания).

Согласно данным исследования, 58,6% опрошенных боятся обесценивания украинской валюты относительно других валют, 45,8% респондентов боятся коллапса власти, что приведет к дальнейшему углублению кризиса.

Исследование также показало, что 42,4% украинцев боятся внешней агрессии со стороны России, 31,1% респондентов опасаются роста коррупции.

Как сообщил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков, больше всего украинцы доверяют церкви - 76,2%, волонтерам - 51,4%, Вооруженным силам Украины - 45,8%, патрульной полиции - 42,6%, СБУ - 30,2%, общественным организациям - 22,5%, полиции (старой милиции) и МВД в целом - 10,4%.

Кроме того, президенту Украины доверяют 13,7% украинцев, правительству - 18,9%, депутатскому корпусу - 7,3%.

«Показатель доверия президенту выше, чем парламенту. Это связано с тем, что мы наблюдаем политический кризис, который затянулся как внутри коалиции, так и внутри парламента. На фоне Верховной Рады президент демонстрирует определенный уровень уверенности во внешней политике», - сказал Быков.

Кроме того, исследование показало, что украинцы не доверяют СМИ - антирейтинг доверия украинским медиа составляет 78%, российским - 94%. Оппозиции в целом не доверяют 77,6% опрошенных, 97,4% украинцев не доверяют расследованиям коррупционных дел и 86,9% не доверяют украинскому санкционному списку.

В свою очередь политолог, кандидат политических наук Кирилл Молчанов считает, что третьего Майдана в Украине не будет. «Накануне третьей годовщины Майдана стоит успокоить общество, что вряд ли нечто подобное может произойти на этот раз, поскольку, как свидетельствует практика 2004 и 2013 годов, Майданы проходят в относительно стабильное время, когда экономика имеет хоть небольшой, но рост. Это только в теории большевиков, что если уровень жизни падает, то какие-то там классы выходят свергать власть. На сегодняшний день мы видим такую ситуацию, когда люди настолько обеднели, что они не думают о политических правах и свободах, они думают, как заработать деньги, чтобы прокормить себя и свою семью», - сказал он. Именно поэтому, по словам Молчанова, граждане доверяют институтам, которые не имеют прямой связи с политикой, например церкви.

Исследование проведено методом телефонного опроса с 1 по 11 ноября, всего опрошено 2 тыс. 240 респондентов, проживающих в 120 населенных пунктах всех областей Украины (за исключением АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей). Погрешность исследования 2,8%.