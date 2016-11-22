Большинство представителей объединенных территориальных общин положительно оценивают последствия реформы децентрализации - опрос

Киев. 22 ноября. УНИАН. Большинство представителей объединенных территориальных общин в Волынской, Днепропетровской, Львовской, Луганской, Николаевской и Одесской областях положительно оценивают последствия реформы децентрализации, в частности, 71,5% опрошенных отмечают улучшение качества и доступности социальных услуг после объединения.

Об этом свидетельствуют результаты межрегионального исследования участия общественности в реформе местного самоуправления, представленные на пресс-конференции в УНИАН.

Заместитель председателя ВОО «Ассоциация содействия самоорганизации населения», руководитель аналитического отдела, директор Одесского института социальных технологий, доцент Одесского регионального института государственного управления НАГУ при президенте Украины Андрей Крупник отметил, что «процесс добровольного объединения общин позволил выявить настоящих лидеров». По его словам, те общины, которые уже объединились, «проявили свою достаточную силу».

«В течение полугода целая группа аналитиков выясняла, как происходит процесс децентрализации, как проходит процесс объединения территориальных общин, причем исследовался именно аспект участия общественности, как на этапе объединения, так и на этапе развития объединенных общин, что на сегодняшний день очень важно», - сказал Крупник.

«Опрошенные представители территориальных общин положительно оценивают реформу децентрализации и ее последствия. Качество и доступность социальных услуг в их селах и поселках улучшилась после объединения (71,5%); бюджет объединенных территориальных общин увеличился в несколько раз (67,8%); дополнительные средства активно используются на ремонт школ, больниц, дорог и т.д. (60,4%)», - сообщила аналитик ВОО «Ассоциация содействия самоорганизации населения» Александра Калашникова.

Также, по ее словам, опрошенные активисты считают, что жители соглашались на объединение территориальных общин, потому что они хотели получить мощный бюджет (78,7%), надеялись на улучшение социальных услуг (59,6%) и на то, что реформа поможет сделать общину богатой (22,5%).

Кроме того, согласно результатам исследования, инициаторами объединения территориальных общин в основном выступали представители власти - сельские, поселковые, городские головы (72,9%) и депутаты местных советов (35,7%). Украинское законодательство разрешает жителям инициировать объединение общин, в исследованных объединенных территориальных общин были случаи, когда инициаторами объединения выступали жители (8,6%).

Кроме того, общественные обсуждения проводились достаточно активно в форме общего собрания (70,5%) и общественных слушаний (35,2%).

По оценкам большинства экспертов (62,3%), в процессе объединения общин были учтены их исторические, природные, этнические, культурные и другие особенности.

*** Межрегиональное исследование участия общественности в реформе местного самоуправления проведено в 2016 году Одесским институтом социальных технологий совместно с ВОО «Ассоциация содействия самоорганизации населения» и партнерскими организациями в Волынской, Днепропетровской, Львовской, Луганской, Николаевской и Одесской областях при поддержке Международного фонда «Возрождение».

Исследование было проведено в 46 территориальных общинах в Волынской, Днепропетровской, Львовской, Луганской, Николаевской и Одесской областях.