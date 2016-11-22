Большинство украинцев негативно оценивают все, что происходит в стране – результаты опроса

Киев. 22 ноября. УНИАН. Большинство украинцев (83,5%) в целом негативно оценивают все, что сейчас происходит в стране.

Об этом свидетельствуют результаты Всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии и представленными на пресс-конференции в УНИАН генеральным директором КМИС Владимиром Паниотто.

На вопрос «В целом, как Вы оцениваете нынешнюю социально-экономическую ситуацию в Украине?», 82,4% респондентов ответили «плохо». Вариант «ни хорошо, ни плохо/ посредственно» выбрали 15,5% респондентов. «Хорошо» оценили социально-экономическую ситуацию 0,8% опрошенных. Еще 1,3% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Кроме того, 65,9% опрошенных считают главной причиной социально-экономического положения, в котором оказалась Украина, масштабную коррупцию в высших эшелонах власти, 40,5% - военные действия на востоке Украины, 33,6% - беспомощность и непрофессионализм действующей исполнительной власти, 25,8% - неспособность Верховной Рады принимать нужные стране законы, 5,6% - проведение внешними силами спецоперации с целью устранить с мировой арены государство Украину как конкурента, 2,7% - действия пятой колонны России, 1,8% назвали другие варианты ответа, 2% не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился с 4 по 13 ноября 2016 года. Методом личного интервью опрошены 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольной украинской власти территории.