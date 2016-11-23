Эксперты призывают власти обеспечить возможность внутренних переселенцев голосовать на местных выборах
Киев. 23 ноября. УНИАН. Эксперты призывают власти обеспечить возможность внутренних переселенцев голосовать на местных выборах.
Об этом исполнительный директор общественной организации «Общественный холдинг «Группа Влияния» Татьяна Дурнева заявила на пресс-конференции в УНИАН.
Она отметила, что с ноября до конца этого года в Украине состоится 438 местных выборов, в том числе в объединенных территориальных громадах.
«Однако вопрос обеспечения политических прав внутренне перемещенных лиц требует срочного решения, независимо от наличия или отсутствия выборов в государстве. Законодательные коллизии делают невозможным полноценное влияние вынужденных переселенцев на общественно-политическую жизнь и развитие общества, в котором они живут. В свою очередь, это становится угрозой процесса интеграции внутренне перемещенных лиц в общины, в которые они переселились», - сказала Дурнева.
По ее словам, несмотря на большое количество избирательных процессов, проблемы переселенцев в очередной раз остаются неурегулированными.
«Вопрос защиты политических прав граждан, которые вынуждены были покинуть свои дома, должен быть срочно актуализирован, ведь около 4% электората Украины уже третий год не могут полноценно восстановить свою избирательную активность. В некоторых населенных пунктах количество внутренне перемещенных лиц довольно существенное. Например, в одной из сельских общин Константиновского района Донецкой области около 60% избирателей являются переселенцами, и они не смогут проголосовать на выборах, которые состоятся 18 декабря 2016 года в объединенных общинах. Это свидетельствует о нарушении принципа недискриминации в отношении обеспечения равенства прав, свобод и возможностей», - заявила Дурнева.
По словам председателя общественной организации, отсутствие механизма реализации избирательных прав внутренне перемещенных лиц противоречит стандартам ООН и Совета Европы, Конституции и законам Украины.
«Поэтому ведущие общественные организации и эксперты активно привлекаются сегодня к разработке необходимых изменений в законодательство», - подчеркнула она.
В свою очередь аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев подчеркнул, что интеграция переселенцев может стать ярким примером небезразличия государства к гражданину.
«Обеспечение полноценной интеграции внутренне перемещенных лиц в новых общинах необходимо рассматривать как один из шагов на пути преодоления общих проблем во взаимоотношениях между государством и гражданином. Нивелирование «советской» инерции в процедурах доступа к различным правам, создание благоприятных условий для эффективности общественного участия, действенность системы представительства интересов остается актуальной задачей для всего общества. В случае с внутренне перемещенными лицами интеграция и доступ к правам является еще и неотъемлемой частью государственной стратегии по преодолению последствий российской агрессии», - подчеркнул он.