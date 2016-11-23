Киев. 23 ноября. УНИАН. Эксперты призывают власти обеспечить возможность внутренних переселенцев голосовать на местных выборах.

Об этом исполнительный директор общественной организации «Общественный холдинг «Группа Влияния» Татьяна Дурнева заявила на пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что с ноября до конца этого года в Украине состоится 438 местных выборов, в том числе в объединенных территориальных громадах.

«Однако вопрос обеспечения политических прав внутренне перемещенных лиц требует срочного решения, независимо от наличия или отсутствия выборов в государстве. Законодательные коллизии делают невозможным полноценное влияние вынужденных переселенцев на общественно-политическую жизнь и развитие общества, в котором они живут. В свою очередь, это становится угрозой процесса интеграции внутренне перемещенных лиц в общины, в которые они переселились», - сказала Дурнева.

По ее словам, несмотря на большое количество избирательных процессов, проблемы переселенцев в очередной раз остаются неурегулированными.

«Вопрос защиты политических прав граждан, которые вынуждены были покинуть свои дома, должен быть срочно актуализирован, ведь около 4% электората Украины уже третий год не могут полноценно восстановить свою избирательную активность. В некоторых населенных пунктах количество внутренне перемещенных лиц довольно существенное. Например, в одной из сельских общин Константиновского района Донецкой области около 60% избирателей являются переселенцами, и они не смогут проголосовать на выборах, которые состоятся 18 декабря 2016 года в объединенных общинах. Это свидетельствует о нарушении принципа недискриминации в отношении обеспечения равенства прав, свобод и возможностей», - заявила Дурнева.

По словам председателя общественной организации, отсутствие механизма реализации избирательных прав внутренне перемещенных лиц противоречит стандартам ООН и Совета Европы, Конституции и законам Украины.

«Поэтому ведущие общественные организации и эксперты активно привлекаются сегодня к разработке необходимых изменений в законодательство», - подчеркнула она.

В свою очередь аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев подчеркнул, что интеграция переселенцев может стать ярким примером небезразличия государства к гражданину.

«Обеспечение полноценной интеграции внутренне перемещенных лиц в новых общинах необходимо рассматривать как один из шагов на пути преодоления общих проблем во взаимоотношениях между государством и гражданином. Нивелирование «советской» инерции в процедурах доступа к различным правам, создание благоприятных условий для эффективности общественного участия, действенность системы представительства интересов остается актуальной задачей для всего общества. В случае с внутренне перемещенными лицами интеграция и доступ к правам является еще и неотъемлемой частью государственной стратегии по преодолению последствий российской агрессии», - подчеркнул он.