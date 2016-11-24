Прокуратура Киева игнорирует доказательства защиты патрульного полицейского Олейника - адвокаты

Киев. 24 ноября. УНИАН. Адвокаты патрульного полицейского Сергея Олейника, который подозревается в убийстве пассажира во время преследования BMW в феврале, заявляют об отказе прокуратуры Киева принимать во внимание доводы защиты о том, что умышленного убийства не могло быть, как и замысла на него.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили адвокаты Олейника Ростислав Пукало и Виталий Музыка.

Как проинформировал Пукало, прокуратура утверждает, что Олейник, имея замысел убить потерпевшего по делу Михаила Медведева, осуществил выстрел из табельного оружия, который привел к смертельному слепому огнестрельному ранению.

Вместе с тем адвокат отмечает, что характер и место повреждения автомобиля (пуля вошла в направлении снизу вверх через задние левые двери автомобиля возле порога), а также характер раневого канала в теле потерпевшего (пуля вошла в районе поясницы и застряла в сердце), и тот факт, что она значительно повредилась, свидетельствует о том, что это было следствие рикошета, а потому нельзя говорить о том, что имело место умышленное убийство, как утверждает киевская прокуратура.

В свою очередь другой адвокат Олейника Музыка заявил, что прокуратура предвзято относится к Олейнику и его защитникам, поскольку игнорирует почти все их ходатайства и настаивает на скорейшем начале рассмотрения дела в суде.

Также он добавил, что защита будет настаивать на проведении еще одной, повторной баллистической экспертизы, которая, по мнению адвокатов, должна опровергнуть тезис прокуратуры об умышленном убийстве.

Кроме того, судебно-медицинский эксперт Николай Воробьев, привлеченный защитой Олейника к делу как специалист, также подтверждает слова адвокатов Олейника, что в экспертном заключении, который уже приобщен к делу в отношении характера ранений, есть много нестыковок. Он объяснил, что пуля вошла в тело пострадавшего на уровне 11-го и 12-го ребер в направлении снизу вверх слева направо и сзади наперед и, пробив сердце, остановилась. Также он отметил, что эта пуля значительно деформирована и не в результате столкновения с телом пострадавшего, а с твердой поверхностью основания, то есть с асфальтом, от которого она срикошетила.

Также на пресс-конференции взял слово адвокат Татьяна Зелькина. Она защищает двух других полицейских, которые являются потерпевшими в другом уголовном производстве - в отношении водителя BMW Ростислава Храпачевского. По мнению адвоката, киевская прокуратура демонстрирует всяческую благосклонность к «старым» милиционерам и предвзятость к новым полицейским. Она привела пример, что в мае 2015 года в Киеве произошел инцидент на мосту Патона, где сотрудники патрульно-постовой службы преследовали легковой автомобиль, выпустили по нему очередь из автомата, ранив двух человек в этой машине, однако по данному факту было отказано даже во внесении этого инцидента в единый реестр досудебных расследований, поскольку прокуратура Киева не видит оснований для уголовного производства, несмотря на наличие двух потерпевших. Зато в случае с Олейником прокуратура придерживается максимально возможного обвинительного уклона, инкриминируя ему тяжкое преступление - умышленное убийство.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что, исходя из доводов защиты Олейника о том, что это был рикошет, не может быть и речи об умышленном убийстве. Однако прокуратура продолжает настаивать на этой версии, основываясь на словах Олейника во время преследования BMW о том, что необходимо стрелять. Геращенко убежден, что эти слова были сказаны в пылу погони и вовсе не могут свидетельствовать о намерении Олейника убить кого-то из тех, кто ехал в этой машине.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля 2016 года патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний Михаил Медведев, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто. Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от выполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них – Сергею Олейнику было предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве.

Водитель BMW Ростислав Храпачевский обвиняется в оказании сопротивления правоохранителям. Его суд отпустил под личные обязательства.