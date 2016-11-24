В Киеве откроют учебно-тренировочный центр для подготовки спасателей-парамедиков по стандартам НАТО (видео)

Киев. 24 ноября. УНИАН. В следующем году в Киеве планируется создать учебно-тренировочный центр, который будет готовить спасателей-парамедиков по стандартам НАТО.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

«Тренинговый центр для тренеров будет открыт в Киеве, и это произойдет в начале следующего года ... В тренинговом центре будут два уровня обучения», - сказала Богомолец.

Она сообщила, что базовый уровень предполагает обучение водителей, полицейских, пожарных, спасателей, всех, кто работает на предприятиях, где есть повышенный риск. «Возможно, в будущем это будут и учителя физкультуры в школах, стюардессы, проводники в поездах, то есть те, кто несет ответственность за жизнь и безопасность людей», - добавила Богомолец.

По ее словам, киевский тренинговый центр будет работать с регионами, что позволит создать обычные тренинговые центры для парамедиков в 10 областях Украины.

«Перед тренинговым центром для тренеров, который будет создан в следующем году, будут стоять глобальные задачи подготовки тренеров по всей Украине. Я очень надеюсь, что те парамедики, которые были на передовой, которые будут возвращаться с войны, будут именно теми людьми, которые будут идти на эти тренинги, чтобы иметь возможность продолжать спасать жизни украинцев», - сказала Богомолец.

Она сообщила, что в Киеве уже завершился первый этап обучения тренеров-парамедиков в рамках программы НАТО «Наука ради мира и безопасности». В учениях приняли участие 30 парамедиков, которые были отобраны из нескольких сотен подавших свои анкеты.

«Отбор осуществлялся на основании различных критериев с тем, чтобы тренеры НАТО из Румынии, которые приехали в Украину, могли провести отборочный тренинг, по результатам которого они отберут 10 украинских парамедиков, которые поедут на 3 месяца в Румынию, чтобы зацементировать базовые навыки тренировки не просто парамедиков, а именно тренеров», - сказала Богомолец.

По ее словам, в каждом районе Украины должны быть тренеры-парамедики. «Только тогда мы сможем обеспечить, чтобы каждый водитель имел навыки спасителя, чтобы он мог оказать помощь тому, кто пострадал, потому что сегодня смертность в Украине на дорогах является крупнейшей в Европе, и мы теряем ежегодно 4,5 тыс. человек и более 22 тыс. травмируются», - добавила Богомолец.

Глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников в свою очередь отметил, что проект по подготовке парамедиков является частью программы НАТО «Наука ради мира и безопасности». По его словам, эту программу поддержали, кроме Румынии, также США, Финляндия и Молдова.

«Это многолетний ведущий, флагманский проект, который помогает парамедицине пересечь национальные границы и привлекать медицинских специалистов для преодоления последствий крупных катастроф», - сказал Винников. Он отметил, что, когда проект будет полностью развернут, он будет двойного использования - как в гражданской, так и в военной сферах.

Винников отметил, что среди всех стран - партнеров НАТО Украина получает от этой программы наибольшую поддержку.

Он также сообщил, что с 2014-го по 2019 год общая сумма проектов НАТО, в рамках программы «Наука ради мира и безопасности», которые воплощаются в Украине, составляет 15 млн евро.