Кредиторы "Градобанка" обратились в Высший хозсуд Украины с иском на действия Генпрокуратуры (видео)

Киев. 29 ноября. УНИАН. Комитет кредиторов ликвидируемого «Градобанка» обратился с иском в Высший хозяйственный суд Украины по поводу действий Генеральной прокуратуры и прокуратуры города Киева, вследствие которых коллекция картин, составляющая ликвидационную массу банка, была принудительно передана в Национальный художественный музей Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщили юристы банка и представители комитета кредиторов.

В частности, глава комитета кредиторов банка Виктор Жердицкий напомнил, что коллекция картин «Градобанка», в которую входят 785 произведений искусства, стоимость которой составляет 52,7 млн евро и превышает долги перед всеми кредиторами банка в 9 раз, служила залогом по кредиту от Нацбанка на 5 млн грн. Картины полагалось продать за долги на аукционе, но торги не состоялись - в 2004 году Верховная Рада приняла закон о признании коллекции национальным культурным достоянием и Нацбанк должен был передать картины в Национальный художественный музей.

«Этот закон является абсолютно неправомерным, он нарушал огромное количество законов, потому что банк, как собственник, должен был распоряжаться галерей и решать проблемные вопросы», - сказал Жердицкий.

По его словам, в 2008 году Конституционный суд Украины признал неконституционным решение о передаче коллекции в собственность государства, и признал «Градобанк» собственником галереи.

«Силами прокуратуры картинная галерея была забрана у Национального банка, где она находилась на сохранении, и была передана в Национальный художественный музей. Фактически произошла экспроприация без какой-либо компенсации вкладчикам «Градобанка»», - сказал Жердицкий.

Руководящий партнер правовой группы «Побережнюк и партнеры» Лариса Побережнюк отметила, что юристы в этом деле столкнулись с тем, что верховенство права в нашей стране является декларативной нормой.

«Мы обратились в суд Киева по поводу расторжения договора, который был заключен в реализацию закона, принятого Верховной Радой, о передаче в госсобственность на постоянной основе коллекции картин. Хозяйственный суд Киева, рассмотрев заявление, принял решение, что этот договор прекратил свое действие, поскольку Конституционным судом было принято такое решение. Генеральная прокуратура обратилась с апелляционной жалобой и апелляционный суд принял постановление об отмене решения Хозяйственного суда Киева и вынесении другого, что этот договор продолжает действовать», - рассказала она.

«Мы обратились уже в третью инстанцию - Высший хозяйственный суд Украины с конституционной жалобой отменить решение апелляционного суда и оставить решение суда первой инстанции города Киева в силе», - добавила Побережнюк.

Она также сообщила, что банк готовит обращение в европейский суд, чтобы провести законную процедуру и вернуть средства вкладчикам.

Как отметил присутствующий на конференции судья Конституционного суда в отставке, Виктор Шишкин, который принимал участие в рассмотрении указанного дела, закон, принятый Верховной Радой, был принят неконституционным образом, так как он нарушает права собственности и конституционные права граждан Украины.

«Я возмущен поведением Генеральной прокуратуры как гражданин Украины, как первый прокурор и как судья конституционного суда», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в середине 2004 года вступил в силу закон «О передаче коллекции изобразительного искусства Акционерного общества «Градобанк» в государственную собственность». В соответствии с ним, Национальный банк до 31 декабря 2005 года должен был передать коллекцию изобразительного искусства "Градобанка" на постоянное хранение в Национальный художественный музей Украины в полном объеме.

Закон был принят с предложениями экс-президента Леонида Кучмы, в которых он отмечал, что в случае, если экспертная стоимость коллекции изобразительного искусства будет превышать задолженность "Градобанка" перед Национальным банком Украины, сумма превышения должна быть возвращена в распоряжение "Градобанка" на протяжении 2005 года.

В 2008 году Конституционный суд Украины обнародовал решение по конституционному представлению 48 народных депутатов, которым было признано не отвечающим Конституции положение ст. 1 закона Украины о передаче коллекции изобразительного искусства Акционерного общества «Градобанк» в государственную собственность от 24 июня 2004 года.