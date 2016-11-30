Закрытие пиратских сайтов позволит легальным сервисам увеличить абонентскую базу и количество контента – глава Телекомпалаты Украины (фото, видео)

Киев. 30 ноября. УНИАН. Закрытие одного из крупнейших нелегальных онлайн-кинотеатров Украины fs.to, а также анонсированный на 1 декабря уход с рынка файлообменника Ex.ua позволят легальным онлайн-кинотеатрам увеличить абонентскую базу и количество предлагаемого пользователям контента.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель Совета Ассоциации «Телекоммуникационной палаты Украины» Татьяна Попова.

«Сегодня закрытие одного пиратского ресурса, сообщение о том, что уходит другой крупнейший ресурс – это возможность для легальных сервисов расширить, с одной стороны, свою абонентскую базу, а с другой стороны – предложение контента», - сказала Попова

Она отметила, что украинские пользователи выбирают пиратские ресурсы не потому что они против платить в среднем 70 грн в месяц за легальный просмотр видеоконтента, а потому что предложение на нелегальных ресурсах в сотни раз превосходит количество контента легальных сервисов.

Основатель OTT-сервиса DIVAN.TV Андрей Колодюк во время пресс-конференции отметил, что в Украине существует лишь 7 легальных сервисов для платного просмотра контента, которые платят отчисления правообладателям. Их немного, поскольку в стране недостаточно активно борются с пиратством.

«Несколько сервисов заявили, что сегодня последний день их работы. Я надеюсь, что то же самое произойдет и со всеми остальными сервисами, которые добровольно либо станут легальными, либо просто уйдут с рынка», - сказал Колодюк.

Член совета «Телекоммуникационной палаты Украины» Сергей Бойко на пресс-конференции отметил, что для создания конкуренции пиратским сайтам необходимо наращивать базу контента. Однако, для этого необходимо договориться с иностранными правообладателями о покупке контента со скидкой для украинских сервисов. Тогда через один-три года в Украине можно будет построить достаточно развитый рынок легальных сервисов для просмотра фильмов и сериалов.

«Если в нас поверят, мы можем купить сейчас за очень дешево. И это мое послание к правообладателям. Если мы на год установим льготные цены, понимая, что рынок должен расти, наша задача будет воспитать рынок, чтобы в будущем он приносил деньги, а люди не чувствовали, что у них вымогают деньги ни за что», - сказал Бойко

Директор по развитию StarLightMedia Федор Гречанинов во время пресс-конференции отметил, что не нужно забывать и о функции государства в борьбе с пиратством. В частности, владельцев пиратских ресурсов необходимо привлекать к уголовной ответственности.

«Первым шагом должны быть жесткие действия государства по отношению к пиратам с конкретными сроками для конкретных людей», - сказал Гречанинов.

В то же время, заместитель генерального директора по правовым вопросам группы «1+1 Медиа» Вячеслав Миенко отметил на пресс-конференции, что обвинительных приговоров в отношении пиратов не было в том числе и из-за того, что правообладатели не до конца понимают, как работают государственные механизмы.

«Важно доказать права, важно доказать ущерб и зафиксировать сам факт правонарушения. Эти все стадии необходимо пройти, чтобы можно было надлежащим образом оформленные материалы передавать дальше», – пояснил Миенко.

Он также отметил, что очень важно объяснять людям вред пиратства для всей страны, чтобы оно воспринималось как акт кражи со стороны любого, кто пользуется пиратскими ресурсами.

Директор по маркетингу онлайн-кинотеатра MEGOGO Иван Шестаков сообщил на пресс-конференции, что ежегодно пиратские ресурсы в Украине зарабатывают около 150 млн грн, а экономика страны теряет от этого 1,4 млрд грн в год.

Также он отметил, что вследствие борьбы с пиратскими ресурсами в Украине увеличивается посещаемость нашими гражданами российских пиратских сайтов, в особенности социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, которые также не соблюдают права производителей контента.

«Это уже не вопрос борьбы с пиратством, это вопрос информационной безопасности государства. Тут вопрос противодействия и ответных мер», - сказал Шестаков.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли закрыть доступ к российским сайтам, Шестаков ответил, что такая возможность есть.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2016 года департамент киберполиции Национальной полиции Украины пресек работу одного из крупнейших онлайн-кинотеатров Украины fs.to, который нелегально обслуживал до миллиона пользователей и нанес правообладателям около 5 млн грн ущерба.

В 2012 году после обращения Торгового представительства США милиция закрыла один из крупнейших украинских порталов обмена файлами Eх.ua.

После закрытия Eх.ua пользователи интернета в знак протеста массово атаковали сайты МВД, президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и др.

2 февраля 2013 года милиция отозвала требование о блокировании портала Eх.ua, а 3 февраля ресурс частично возобновил работу.

Также в середине ноября популярный торрент-трекер Torrents.Net.UA объявил о прекращении своей работы в Украине на неопределенное время.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/69443