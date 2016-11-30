Ассоциация деревообработчиков призывает власть не отменять мораторий на экспорт леса-кругляка (фото, видео)

Киев. 30 ноября. УНИАН. Ассоциация деревообработчиков Украины призывает Верховную Раду и президента не отменять мораторий на экспорт леса-кругляка, поскольку именно благодаря ему деревообрабатывающая отрасль получила в полной мере доступ к сырью и начала привлекать долгосрочные инвестиции.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент ассоциации Дмитрий Артемчук.

«Мы работали в таких условиях, что подписывали договоры на поставку продукции на год, а на поставку сырья – на три месяца. Так работать невозможно. Мы хотели бы призвать народных депутатов и президента, который сделал громкое заявление в Брюсселе (о скорой отмене моратория – УНИАН), не делать таких шагов», – сказал он.

По мнению Артемчука, отмена моратория на экспорт леса как одно из условий получения Украиной макрофинансовой помощи в 600 млн евро от Европейского Союза нецелесообразна, ведь на такую сумму деревообработчики сами могут произвести продукцию за несколько лет.

«Оставляя лес в стране, 600 млн евро за 2-3 года можно возместить при производстве продукции», – заверил президент Ассоциации деревообработчиков.

Присутствовавший на пресс-конференции представитель Федерации работодателей Украины Сергей Саливон отметил, что для улучшения работы деревообрабатывающей отрасли необходимо урегулировать рынок древесины и только после этого отменять мораторий.

«Рынок древесины нормально у нас не урегулирован ... Мы подготовим обращение к Кабинету министров и Еврокомиссии с просьбой отказаться от отмены моратория до того момента, пока рынок не будет урегулирован», – сказал он.

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, присутствовавший на пресс-конференции, также высказался против отмены моратория. В то же время он озвучил идею о внедрении альтернативного мораторию способа поддержки деревообрабатывающей отрасли – в виде экспортной пошлины в размере 50 евро за куб. м необработанного леса.

«Мы предлагаем сохранить мораторий на экспорт кругляка или, если идти навстречу европейцам, внедрить экспортную пошлину на уровне не менее 50 евро за кубометр», – сказал депутат.

Также стимулами для развития деревообрабатывающей отрасли Галасюк назвал снижение объемов контрабанды леса, принятие законов о внутреннем рынке древесины, удешевление деревообрабатывающего оборудования.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз надеется на снятие Украиной в ближайшие недели моратория на экспорт древесины, введенного в 2015 году сроком на 10 лет.

По словам главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, отмена моратория станет ключевым условием выделения Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем отмечала, что мораторий противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Ранее министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив высказал мнение о том, что если продление действия моратория на экспорт леса приведет к увеличению переработки древесины внутри страны, то Украина сможет обойтись без макрофинансовой помощи ЕС.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/69448