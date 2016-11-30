Ректор Национальной музыкальной академии Рожок выиграл суд у народного депутата Сусловой (видео)

Киев. 30 ноября. УНИАН. Ректор Национальной музыкальной академии им. Чайковского (НМАУ) Владимир Рожок выиграл суд о защите чести, достоинства и деловой репутации у народного депутата Ирины Сусловой и бывшего заведующего кафедрой академии Евгении Басалаевой.

Об этом сам Рожок сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Рожок отметил, что в феврале текущего года Суслова с участием Басалаевой на брифинге, который демонстрировался в эфире телеканала "Рада", заявила, что в 2004 году Верховная Рада отозвала его с дипломатической службы при украинском посольстве в Москве якобы из-за ведения в РФ антиукраинской деятельности.

После этого заявления ректор подал судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а 19 октября этого районный суд Киева поставил точку в этом деле, признав, как говорится в судебном постановлении, «недостоверной информацию народной артистки Украины Е.Басалаевой и народного депутата Украины И.Сусловой, которая была распространена ими на брифинге 17.02.16 года, и обязал их опровергнуть безосновательные обвинения на телеканале "Рада" в прямом эфире или путем официальных извинений в печатных СМИ».

Суд также постановил взыскать с Басалаевой и Сусловой по 5 тыс. грн компенсации за причиненный моральный ущерб и судебные расходы в размере 4,1 тыс. грн.

Решение суда вступило в силу 30 октября, поскольку не было обжаловано.

"Басалаева меня обвинила, что во время работы в посольстве в Москве, где я работал советником с 2001 по 2004 год, стащил украинский флаг, топтал его ногами, поджёг. А Ирина Суслова могла бы разобраться и проверить достоверность (обвинений - УНИАН)", - пояснил Рожок.

В свою очередь первый проректор НМАУ Анатолий Бровий отметил, что опровержению подлежит и заявление ответчиков о том, что ректор академии якобы нанес государству ущерб «в размере 3,5 млн грн, что он незаконно передал собственность, незаконно подавлял студенческие движения и был отозван с дипслужбы за антиукраинскую деятельность».

Также Бровий добавил, что у ответчиков еще есть время, чтобы выплатить истцу компенсацию за моральный ущерб и опровергнуть недостоверную информацию.

По его словам, если Суслова и Басалаева этого не сделают, то исполнительная служба может арестовать их счета, имущество, когда истечет 15 дней, отведенных на добровольное выполнение решения суда. Бровий добавил, что пока они не обращались по этому вопросу к ректору НМАУ.