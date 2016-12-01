ОПОРА констатирует нетипично низкий уровень предвыборной активности кандидатов на выборах в объединенных громадах

Киев. 1 декабря. УНИАН. Гражданская сеть ОПОРА констатирует нетипично низкий уровень предвыборной активности как потенциальных кандидатов, так и уже зарегистрированных участников избирательной гонки на первые местные выборы в объединенных громадах, которые состоятся 11 и 18 декабря.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Неберикут.

По его словам, такие особенности избирательного процесса первых выборов в громадах были зафиксированы общественными наблюдателями ОПОРЫ в октябре – ноябре.

«Избиратели также не проявляют значительного интереса к избирательному процессу и не владеют актуальной информацией о его ходе и участниках, а также недостаточно информированы об особенностях проведения первых выборов в объединенных громадах», - сказал он.

Аналитик также отметил, что заметной тенденцией первых местных выборов в громадах является выдвижение в качестве кандидатов действующих должностных лиц органов местного самоуправления – сельских, поселковых, городских голов, депутатов советов различных уровней, должностных лиц государственных администраций.

Наблюдатели обращают внимание на достаточно распространенную практику использования такими кандидатами официальных мероприятий, местных программ развития, социальных акций и отчетности за достижения в развитии территориальных громад за предыдущий срок полномочий для привлечения внимания избирателей, что создает предпосылки для нарушения принципа равенства возможностей для участников избирательной гонки. Кроме того, часть кандидатов накануне своей официальной регистрации проявляла активность, которая имеет признаки материального мотивирования избирателей.

В ОПОРЕ также сообщили, что участие в местных выборах в ОТГ впервые примут участие новые партии, которые не выдвигали кандидатов на очередных выборах 2015 года. Также наблюдателями зафиксированы единичные случаи согласования несколькими партиями совместных кандидатов.

Положительным признаком первых местных выборов в объединенных территориальных громадах эксперты ОПОРЫ называют отсутствие массовых случаев отказа в регистрации кандидатов и вызванных этим конфликтов. Впрочем, документы для регистрации подавались в ТИК в последние дни срока, отведенного законодательством. В отдельных территориальных громадах зафиксирована регистрация кандидатов, которые имеют полностью или частично идентичные фамилии, имя, отчество, что потенциально может ввести в заблуждение избирателей.

Аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев также отметил, что кандидаты не спешат открывать свои избирательные фонды.

«Хотя официально зарегистрированные кандидаты на первых местных выборах в ОТГ 11 и 18 декабря не развернули активную предвыборную агитацию, острой проблемой на местных выборах в Украине остается вопрос прозрачности ее финансирования. Кандидаты не спешат открывать избирательные фонды», - сказал он.

Он также не исключил, что в отдельных территориальных громадах политическая борьба за представительский мандат будет острой. «Это связано как с большим количеством кандидатов в отдельных из этих территориальных громадах, так и с регистрацией двойников на первых выборах. Мы имеем ряд территориальных громад, где зарегистрированы несколько кандидатов, которые имеют схожие персональные данные», - отметил Клюжев.

Он также сообщил, что аналитики Гражданской сети ОПОРА фактически не увидели случаев досрочной агитации потенциальных кандидатов. «Если на местных выборах 2015 года были массовые практики ведения фактически предвыборной агитации до момента регистрации кандидатов, то сейчас мы этого не выявили, и только в единичных случаях кандидаты прибегали к досрочной агитации», - отметил он.

Также, по словам Клюжева, нарушения со стороны субъектов избирательного процесса пока единичные.