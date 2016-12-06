Эксперты заявляют о необходимости введения электронной формы отчетов партий о финансах и имуществе, которые они представляют в НАПК (видео)

Киев. 6 декабря. УНИАН. Центр политико-правовых реформ заявляет о необходимости введения электронной формы отчетов политических партий о финансах и имуществе, которые они представляют в Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Об этом эксперт Центра политико-правовых реформ по противодействию коррупции Елена Сорока заявила на пресс-конференции в УНИАН.

«Очень важно, чтобы была разработана электронная форма отчета, это упростит процедуру предоставления таких отчетов и устранит финансовые нагрузки на политические партии. Надо также значительно сократить запрашиваемую информацию», - сказала Сорока.

По ее словам, эту проблему можно решить без внесения изменений в законодательство на уровне НАПК.

Эксперт сообщила, что Центром политико-правовых реформ был проведен опрос представителей политических партий относительно заполнения отчетов.

«Первая проблема и, пожалуй, самая главная - это вопрос относительно формы отчета. Главное, на что следует обратить внимание, - это громоздкая форма отчета, в частности, сам отчет состоит из около 50 страниц. Соответственно, когда политическая партия начинает заполнять все графы, сам отчет превращается в очень большой документ», - сказала Сорока.

Кроме того, по словам эксперта, информация, запрашиваемая в отчете, не адаптирована к терминологии по бухгалтерскому учету, поэтому «бухгалтерам чрезвычайно сложно понять, о чем у них спрашивают».

Сорока отметила, что также в форме отчета содержится лишняя информация, которая не соответствует ст. 9 Закона «О политических партиях в Украине».

«Например, эта информация касается количества депутатов, входящих в политическую партию. Такую информацию НАПК может получить через открытые реестры», - сказала эксперт.

Кроме того, по ее словам, форма отчета содержит много граф, в которых «вообще не понятно, что указывать».

«В частности графы о нематериальных активах, не понятно, что это такое и в каком понимании: Налогового кодекса или в понимании Гражданского кодекса вносить изменения», - добавила эксперт.

Она также отметила, что, кроме вопросов к форме отчета, есть вопросы финансового характера.

«Почти все опрошенные представители политпартий указали на проблемы с финансовой стороны. В частности, согласно подсчетам одной из непарламентских политических партий, для того, чтобы подать отчет за один квартал, им нужно потратить около 117 тыс. грн, и это без затрат на бумагу и ксерокс», - сказала эксперт.

«Представители политпартий не были готовы к заполнению отчетов, отсутствует определенная культура заполнения отчетов и четкие рекомендации по их заполнению», - добавила Сорока.

Директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк, в свою очередь, отметил, что многие партии создавались олигархами преимущественно для того, чтобы продвигать свои интересы через принятие законов, и в связи с возможностью назначения на ключевые должности определенных лиц, которые потом бы отстаивали интересы этих олигархов.

«Партии, которые сейчас у власти, это не настоящие партии, они созданы искусственно олигархами под очередные выборы 2014 года, и исчезнут так же, как и другие, потому что они не имеют идеологической основы и народной поддержки», - считает он.

Хавронюк также отметил, что граждане пока настроены против государственного финансирования политических партий.

«Нам кажется, это прежде всего потому, что нет понимания того, зачем это нужно и что это небольшие деньги. Содержать партии не так дорого, в год каждый из тех, кто платит налоги, фактически отдает на партийное строительство лишь 24 грн», - сказал Хавронюк.

Он отметил, что деньги партиям нужны для партийного строительства, чтобы иметь возможность создавать мощные местные ячейки, которые должны собирать информацию на местах о потребностях людей и таким образом формировать политику в соответствующих сферах: здравоохранении, нацбезопасности.

«Также деньги нужны, чтобы партии создавали для себя идеологическую и политическую основу, партийные программы, по которым потом можно было идти на выборы», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, с 2016 года, в соответствии с частью второй раздела II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции", политические партии должны подавать ежеквартальные отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

По данным НАПК, на сегодняшний день в Украине есть 349 политических партий. За I квартал 2016 года отчеты подали 195 партий, за II квартал - 200, за третий квартал - 243 партии.

Кроме того, в соответствии с Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции", предусмотрено государственное финансирование уставной деятельности политических партий. Средства распределяются между партиями, в поддержку избирательных списков которых во время последних внеочередных выборов народных депутатов Украины 2014 года было подано не менее 5% голосов избирателей. В 2016 году право на такое финансирование получили шесть партий. НАПК выделило им более 390 млн грн.