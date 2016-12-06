НАПК за третий квартал составило лишь 5 протоколов об админнарушениях в отношении политических партий - эксперты (видео)

Киев. 6 декабря. УНИАН. Центр политико-правовых реформ заявляет, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) за третий квартал 2016 года составило лишь 5 протоколов об административных правонарушениях в связи с непредставлением политическими партиями отчетов о финансах и имуществе.

Об этом сообщил эксперт Центра политико-правовых реформ по противодействию коррупции Дмитрий Калмыков на пресс-конференции в УНИАН.

По его данным, за первый квартал отчеты не подали более 150 партий, но ни одного протокола НАПК не составило.

«Сначала НАПК это объяснил тем, что это впервые партии отчитываются, и у них было не так много времени. В принципе, понять НАПК можно, и, может, это правильное решение», - добавил Калмыков.

Он отметил, что за второй квартал отчеты предоставили 200 партий из 349, и снова НАПК не составило ни одного протокола.

«В третьем квартале отчиталась 231 партия из 350, имеем где-то 120 партий, которые не подали отчеты. И НАПК решило, наконец, составить протоколы и составило 5 протоколов, один из них направлен в суд. Почему 5? Не усматривается ли здесь какой-то дискриминационный момент?», - отметил эксперт.

«Если такой орган уже принимает решение составлять протоколы по основаниям, то они должны быть составлены одновременно на все партии, тогда бы НАПК показало бы свою беспристрастность и объективность», - добавил он.

Калмыков также сообщил, что, если бы НАПК составляло эти протоколы, и лица были привлечены к ответственности, то госбюджет пополнился бы, как минимум, на 3 млн грн.